أوسوريو يعالج أخطاء الزمالك ويكلف معاونيه بدارسة الاتحاد المنستيري

يحرص المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على معالجة أخطاء لاعبي الزمالك خلال الفترة الحالية قبل انطلاق البطولة العربية للأندية كما كلف معاونيه بدراسة الاتحاد المنستيري.

كلف الكولومبي أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك جهازه المعاون بتجهيز ملف كامل عن كل كبيرة وصغيرة تخص فريق الاتحاد المنستيري التونسي والتي سوف تقام يوم الجمعة 28 يوليو.

وتشهد قائمة الزمالك عدة غيابات بسبب الإصابة أبرزهم نبيل دونجا وعمرو السيسي ومصطفى شلبي وعبدالله جمعة والونش وناصر منسي.

يستعد الزمالك لخوض غمار منافسات البطولة العربية للأندية في نسختها التي تحمل اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم فريقين من السعودية هما النصر والشباب بجانب الاتحاد المنستيري من تونس.

ويبحث الزمالك عن مصالحة جماهيره بعد الإخفاقات المتتالية في موسم 2022/23 الذي يعد كارثيًا على القلعة البيضاء من حيث النتائج وخسارة الألقاب المحلية والقارية.

ويستهل الزمالك تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مشواره في البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو الجارى، على أن تكون ثاني مبارياته مع الشباب السعودي يوم 31 يوليو.

ويختتم الزمالك دور المجموعات عندما يواجه النصر يوم 3 أغسطس المقبل وستقام مباريات المجموعة الثالثة على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

وأنهى الزمالك بطولة الدوري المصري محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة بعد تعادله مع فاركو في الجولة الأخيرة.