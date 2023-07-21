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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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شوبير يحسم الجدل حول مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير حقيقة ما تردد في الساعات الأخيرة عن مفاوضات الأهلي مع النجم المغربي أشرف بن شرقي.

ورحل أشرف بن شرقي عن صفوف نادي الجزيرة الإماراتي بعدما توصل الطرفين إلى صيغة لإنهاء التعاقد بطريقة ودية، ليفتح النجم المغربي التهكنات حول وجهته المقبلة.

ونفى أحمد شوبيروجود أي مفاوضات بين الأهلي وأشرف بن شرقي حيث كتب على حسابه الشخصي بموقع تويتر، “لا مفاوضات نهائيا بين الاهلي وبن شرقي”.

ولعب أشرف بن شرقي بقميص الزمالك لمدة 3 سنوات قبل انتقاله إلى الجزيرة الإماراتي في الصيف الماضي، ويبدو أن اللاعب المغربي سيشغل الميركاتو الصيفي في مصر لرغبة الزمالك والأهلي وبيراميدز في الحصول على خدماته.

وكان الأهلي قد أعلن منذ أيام ضم إمام عاشور لاعب الزمالك السابق لمدة 5 سنوات قادما من ميتلاند الدنماركي بعد رحلة احتراف قصيرة لمدة 6 أشهر.

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