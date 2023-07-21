هتحضر وأنت مكانك.. "كايروكي" تتعاقد على خدمة جديدة في حفلهم القادم

يستعد فريق "كايروكي" لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء يوم 29 يوليو الجاري، في المنارة بالتجمع الخامس، ويشهد الحفل خدمة تُطبق للمرة الأولى بالوطن العربي في عالم الحفلات الغنائية.

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تتيح الخدمة للجمهور الذي لا يستطيع أن يحضر الحفل "لايڤ" أن يحضرها " أونلاين" في أي مكان يتواجد به سواء في المنزل أو العمل أو المطعم أو الشارع بالإضافة إلى التحكم في وضع الكاميرا لكيفية مشاهدة كايروكي على المسرح والجمهور الذي يحضر الحفل"لايڤ".

وتُقدم هذه الخدمة أيضًا ميزة لـ حاضري الحفل "أونلاين" وهي اختيار الأغاني التي يقدمها كايروكي خلال الحفل، والتقاط الصور التذكارية معهم، كما يعرض التطبيق أثناء الحفل صور وڤيديوهات لحاضري الحفل "أونلاين" من خلال "شاشات عرض" على خشبة المسرح، بالإضافة إلى مشاركتهم الغناء مع"كايروكي" من خلال "دويتو غنائي"، بالإضافة إلى منح الجمهور المشترك في التطبيق "تيشرت رسمي لـ كايروكي" بمبلغ محدد مع تذكرة مجانية لحضور الحفل" أونلاين".

ويقدم فريق "كايروكي" خلال ساعتين على خشبة المسرح عدد كبير من أغانيه، كما يغني للمرة الأولى "لايڤ" أغاني ألبومه الجديد"روما"، ومن أبرز الأغنيات روما، بسرح وأتوه، نفسي أحبك، متوحشنيش، أنا نجم، وتم نفاد جميع تذاكر الحفل وذلك عقب أيام قليلة من اعلان إقامته.

جدير بالذكر أن فريق كاريوكي قد أحيا أخيرًا حفلًا غنائيًا ضخما ببرلين ضمن جولتهم العالمية.