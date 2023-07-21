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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا: سلمنا لأوكرانيا كُل ما تحتاج إليه ليكون هجومها المُضاد ناجحًا

بلينكن
بلينكن

قدمت "الدول الغربية" لأوكرانيا كُل ما تحتاج إليه ليكون هجومها المُضاد ناجحًا، هكذا صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني "بلينكن"، مساء اليوم الجمعة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، اليوم الجمعة، قال بلينكن خلال منتدى "آسبن" الأمني في ولاية كولورادو: "أعتقد أنهم يمتلكون كل ما هو ضروري ليكونوا ناجحين جدا".

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وأضاف بلينكن أن "التحضير الذي جرى خلال عدة أشهر الأخيرة، والمعدات التي قدمناها نحن و50 دولة أخرى لهم، ستؤثر بشكل ملحوظ" على سير الهجوم المضاد.

المساعدات العسكرية لأوكرانيا:

وكانت واشنطن قد أكدت أكثر من مرة أنها ستواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا ما دامت كييف تحتاج إليها.

وتوقع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، مارك ميلي، يوم الثلاثاء، بأن الهجوم الأوكراني المضاد سيكون "صعبا"، مضيفا أنه لا يعتبر الهجوم المضاد فاشلا، فضلا عن أنه من السابق لأوانه الخروج بالاستنتاجات، بحسبه.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعتزم تعديل دعمها للهجوم الأوكراني المضاد تبعا لاحتياجات كييف.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "قدمنا لهم (للأوكرانيين) كل ما كانوا يحتاجون إليه قبل بدء الهجوم المضاد. وقمنا بتسليم ذلك في مواعيد قياسية".

وتابع: "وتبعا لتطور الهجوم المضاد نحن مستعدون لمواصلة تغيير الدعم الذي نقدمه لهم".

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