رسميًا.. مارسيليا الفرنسي يُعلن تعاقده مع الجابوني أوباميانج

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، تعاقده رسميًا مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج قادمًا من صفوف نظيره تشيلسي الإنجليزي.

مارسيليا الفرنسي يُعلن تعاقده مع الجابوني أوباميانج

ونشر الحساب الرسمي لنادى مارسيليا الفرنسي عبر موقعه على "تويتر" مقطع فيديو يظهر خلاله لقطات لأوباميانج مع عدة أندية سابقة لعب لها مثل آرسنال وبرشلونة وتشيلسي، ثم ظهوره بقميص مارسيليا.

ووقع الجابونى أوباميانج مع مارسيليا الفرنسي على عقد لمدة ثلاثة سنوات، يمتد حتى يونيو 2026.