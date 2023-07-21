كشف ملابسات إشهار شخص سلاح في وجه الآخر بالنزهة

كشف رجال الأمن بالقاهرة حقيقة واقعة قيام قائد سيارة بإشهار سلاح فى مواجهة آخر بسبب خلاف على أولوية المرور بالنزهة.

بورد بلاغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق قرر بأنه حال سيره بسيارته بدائرة القسم نشب بينه وبين قائد سيارة أخرى خلاف حول أولوية المرور فقام الأخير بإشهار سلاح طبنجة وتهديده لإجباره على التوقف ولدى تجمع المارة فر هاربا.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المشكو فى حقه وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته السلاح وتبين أنه بلاستيكى الصنع لعبة أطفال ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بينما وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة فى مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء فى إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

فيما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات.

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