دولة تحظر بيع لحوم الكلاب.. الغضب ينفجر في وجه آكلي الحيوان الأليف

أعلنت السلطات الإندونيسية يوم الجمعة عن انتهاء بيع لحوم الكلاب والقطط في سوق للحيوانات سيء السمعة في جزيرة سولاويزي الإندونيسية بعد حملة استمرت لسنوات من قبل نشطاء محليين ومشاهير عالميين.

وسيصبح سوق توموهون إكستريم أول سوق من هذا النوع في إندونيسيا يخلو من لحوم الكلاب والقطط، وفقًا لمجموعة مكافحة العنف ضد الحيوانات "HSI" إتش إي إس.

وأثارت صور الكلاب والقطط التي تُضرب بالهراوات وتُحرق في النفخ وهي لا تزال على قيد الحياة، موجة من الغضب، وأعلن رئيس بلدية مدينة توموهون، كارول سندوك، النهاية الدائمة لمذبحة الكلاب والقطط والتجارة باللحوم يوم الجمعة، وقالت منظمة "HSI" إنها ستنقذ جميع الكلاب والقطط الحية المتبقية من موردي المسالخ وتنقلهم إلى محميات.

ووصف سوق توموهون إكستريم في السابق على أنه عامل جذب سياحي وتم إدراجه على موقع تريب إدفايزور "TripAdvisor" كوجهة تبيع أيضًا لحوم القطط والأنواع البرية والمحمية مثل الخفافيش والثعابين والزواحف الأخرى.

وتقوم "HSI" والمجموعات الإندونيسية العاملة تحت شعار "إندونيسيا خالية من لحوم الكلاب" بحملات لإنهاء تجارة الكلاب الحية للاستهلاك البشري حيث يمكن أن ينتشر داء الكلب إلى البشر أثناء الذبح أو الاتصال باللحوم المصابة.

واشتكى دونال ووندال، تاجر لحوم الكلاب في سوق توموهون، من أن القرار يعني أنه سيخسر أكثر من 50 مليون روبية (3600 دولار أمريكي) من الدخل الشهري، وقال "لأنه أصبح قرارا حكوميًا، علينا أن نطيعه".

وذبح الآلاف من الكلاب والقطط أسبوعيا في شمال سولاويزي، وفقا لمجموعات مكافحة العنف ضد الحيوانات، جاء ذلك في فيديو وتقرير عرضته قناة يورونيوز.