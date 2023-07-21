علماء يكشفون عن المنطقة الأكثر قربًا للشمس.. تشبه كوكب الزهرة

رغم الحرارة المرتفعة التي تعاني منها عدد كبير من الدول العربية والآجنبية حول العالم، إلا أن العلماء تمكنوا من اكتشاف منطقة أكثر تعرضا للشمس، وهي تختلف عن غيرها من الأماكن على الأرض.

المنطقة هي سهل ألتبيلانو في صحراء أتاكاما في أميركا الجنوبية، وتكتسب صحراء أتاكاما إلى حد كبير لقب الصحراء الأكثر جفافاً في العالم، بسبب موقعها بين سلسلة جبال كورديليرا دي لا كوستا إلى الغرب وجبال الأنديز إلى الشرق، وتتراوح الارتفاعات المحيطة بها بين 5 و16 ألف قدم.

سهل ألتبيلانو هو منطقة أشبه بكوكب الزهرة إلى الشمس، إذ تتلقى ضوءا من أشعة الشمس أكثر من أي مكان آخر على الكوكب، وذلك وفق لدراسة نشرتها مجلة جمعية الأرصاد الجوية الأميركية.

وتمكن الباحثون من تحديد المنطقة وفقا لقياس الرقم القياس العالمي للإشعاع الشمسي، ويقيسون فيه كمية الطاقة الضوئية الموجهة من الشمس إلى الأرض، إذ بلغت في سهل ألتبيلانو 2177 واط لكل متر مربع، وأعلى بكثير من الإشعاع الذي يصل للغلاف الجوي العلوي الذي يستقبل 1360 واط لكل متر مربع.

وأوضح باحثون، أن الإشعاع التي تصل لهذه المنطقة، والتي تعتبر ثاني أعلى هضبة في العالم، يعادل ما يتلقاه سطح كوكب الزهرة، وهي مقارنة قوية، لأن كوكب الزهرة أقرب بحوالي 28% إلى الشمس مقارنة بالأرض.

كما أن متوسط إمكانات الطاقة الشمسية في ألتبيلانو أعلى بمرتين مما هي عليه في وسط أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ولفت الباحثون إلى أن سبب عدم تعرض هذه المنطقة إلى إشعاع الشمس بمستوى عال رغم وجود سهول ومسطحات أعلى منها، يرجع لوجود سحب رقيقة، وتساعد الغيوم غالبا ما تحجب ضوء الشمس أو تعكس الإشعاع مرة أخرى إلى الفضاء".