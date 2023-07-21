دوناروما حارس سان جيرمان وصديقته يتعرضان لسطو وجروح

تعرض حارس مرمى باريس سان جيرمان الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما وصديقته إلى السرقة في منزلهما في العاصمة باريس فجر اليوم "الجمعة..

ودخل الثنائي إلى المستشفى بعد الواقعة، حيث تم تقيدهما من قبل عدة أفراد تحت تهديد "سلاح" ، في شقتهما في الدائرة الثامنة بالعاصمة.

أصيب دوناروما بجروح طفيفة، دون إصابة صديقته بأي أذى جسدي.

وفر الجناة وتم إبلاغ الشرطة من قبل موظفي فندق قريب حيث لجأ الثنائي بعد هروبهما.

وقدرت الأضرار بـ500 ألف يورو من "ساعات ومجوهرات ومصنوعات جلدية فاخرة.

ويستعد دوناروما إلى السفر السبت إلى اليابان مع فريقه الذي يقوم بجولة أسيوية إعدادية للموسم الجديد.

كما كان من المقرر أيضا أن يشارك في مباراة ودية ضد لوهافر الجمعة.

وسبق ان وقع العديد من اللاعبين الحاليين أو السابقين من سان جيرمان لعمليات سطو في السنوات الأخيرة وعادة في غيابهم، بما في ذلك بريسنيل كيمبيمبي والبرازيليون ماركينيوس وتياجو سيلفا وداني ألفيش والارجنتينيان أنخل دي ماريا وماورو إيكاردي والكاميروني إريك-ماكسيم تشوبو موتينج والاسباني سيرخيو ريكو.