أهلى حنين يشعلون النيران في منازل تجار المخدرات

خيم الغضب على قرية حنين التابعة لقسم أول الفيوم، بعد أن أشعل أهلي القرية النيران في منازل تجار المخدرات بالقرية وذلك عقب وفاة أحد الأهالي في منزل أحد تجار المخدرات، وإلقاء جثة في ترعة بحر الجبل، ليثير ذلك الحادث الغضب في نفوس أهلي القرية.

ليجتمعوا على قرار واحد وهو حرق منازل تجار المخدرات في القرية، انتقامًا من كل من يقتل الشباب بسبب تجارة لا تفيد إلا في تدمير االشباب وليس الشباب فحسب بال والكبار أيضًا، لتتحول قوة العمل في البلاد من قوة نعتمد عليها لتقدم الوطن إلى شباب تسرق وتنهب لكي تحصب على القليل من المخدرات التى تذهب العقل وتذهب بهم في عالم مبني على الوهم.

بدأت تفاصيل الحادث بأن يتفاجئ أهل قرية حنين صباح اليوم الجمعة، بجثة "بدوى . س" 35 سنة، ملقاة في ترعة بحر الجبل بالقرية، وعلم الأهالي أن المتوفى كان عند أحد تجار المخدرات بالقرية الذى يفتتح دولابًا لبيع المخدرات ومعه أحد الأصدقاء أيضًا.

لخرج أهالي القرية الصباح وقاموا بحرق منزلين لتجار المخدرات وأصحاب الدواليب، للتخلص منهم ومن تجارتهم للمواد المخدرة وانتقامًا منهم لوفاة أحد أبناء القرية إلقاء جثته في ترعة بحر الجبل، عقب تناوله جرعة زائدة بمنزل تجار المخدرات بالقرية.

انتقلت أجهزة الأمن وبرفقة سيارات الحماية المدنية الى القرية، وتم إطفاء النيران بالمنزلين قبل امتدادهما إلى باقي منازل القرية، وتم فرض كردون أمني على منازل المتهمين أصحاب دواليب بيع المواد المخدرة الهاربين.

تم تحرير محضر رقم 4436 لسنة 2023 قسم أول الفيوم بالواقعة وأحيل إلى نيابة بندر الفيوم التي تولت التحقيق.

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