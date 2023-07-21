مركز شباب عزبة البوصة وبلاد المال ينظمان مسابقة في اللياقة البدنية

نظَّم مركز شباب عزبة البوصة التابع لإدارة شباب أبوتشت شمال قنا، مسابقة اللياقة البدنية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا ومصطفى أبوجبل مدير مديرية الرياضة والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب وأنور صدقي مدير الإدارة.

أكد مصطفي أبوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، أهمية ممارسة الرياضة بمراكز الشباب وجذب الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية، وأشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب أبوتشت إلى اكتشاف المواهب لدي الطلائع.

وأوضح رجب عبداللاه مسئول خدمات الشباب بالإدارة أهمية الرياضة ودورها في تنمية مهاراتهم وتقوية بناينهم الجسماني وشغل أوقات الفراغ في الإجازة.

وذكرت أسماء أحمد حسين مديرة المركز علي أن هذا المشروع ضمن خطة النشاط بالخطة.

كما انطلقت بمركز شباب بلاد المال بحري التابع لإدارة شباب أبوتشت مسابقة اللياقة البدنية.

قالت رشا مصطفي سيد مديرة المركز: "إن هذا المشروع ضمن خطة النشاط بالخطة، مضيفه أن ذلك يأتى تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومصطفى أبوجبل مدير مديرية الرياضة بقنا محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب وأنور صدقي مدير الإدارة.