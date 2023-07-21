مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق مصر الفيوم

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 16 آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الفيوم بنطاق أكتوبر، وتم نقل الجثث إلي مستشفى أكتوبر المركزى والمصابين إلي مستشفى الهرم لتلقى العلاج.





تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع مرورى ووجود ضحايا ومصابين بطريق مصر الفيوم أمام الجبانات اتجاه الرماية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب فى انحراف الطارة وانقلاب السيارة، مما أسفر عن وفاة شخصين وتم نقل جثتيهما إلي مستشفى أكتوبر المركزى، وأصيب 16 آخرين وجرى نقلهم إلي مستشفى الهرم لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفى سياق آخر يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة، لكشف ملابسات مصرع شاب نتيجة سقوطه من عقار في كرداسة، والتأكد من حقيقة تعرضه للاحتجاز على يد عدد من الأشخاص داخل شقة، مما دفعه لإلقاء نفسه، من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط شخص من عقار مما أسفر عن مصرعه في كرداسة، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن شابًّا سقط من عقار مما أدى لمصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادث، وبيان تعرضه للاحتجاز من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.