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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة الأكثر صناعة للأهداف في الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023

أحمد سيد زيزو لاعب
أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

اعتلى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك صدارة قائمة الأكثر صناعة للأهداف ببطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الحالية لموسم 2022 ـ 2023.

 

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قائمة الأكثر صناعة تهديفية بالدوري المصري

واستطاع أحمد سيد زيزو فى التواجد بالمرتبة الأولى بقائمة الأكثر صناعة للأهداف بالدوري الممتاز برصيد 13 مساهمة، ويأتى وليد الكرتي لاعب بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 8 صناعة تهديفية، ويحتل المركز الثالث كلا من رمضان صبحى من بيراميدز و إلياس الجلاصي من المصري البورسعيدي برصيد 7 مساهمات لكلا منهما، وأخيرا تواجد على معلول الظهير الأيسر بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي فى المركز الرابع برصيد 6 مساهمات تهديفية.

ونجح زيزو فى التواجد بالمركز الثانى بجدول الهدافين برصيد 13 أهداف، فيما يأتي في الصدارة جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد 16 هدفًا، ويقع محمد حمدى زكى لاعب أسوان فى المركز الثالث برصيد 12 هدفا، ويأتى محمد شريف فى المركز الرابع برصيد 11 هدفًا.

يذكر أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك هو اللاعب الوحيد المتواجد علي رأس قائمتي الأكثر تسجيلًا وصناعة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

 

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