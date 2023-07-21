بعد حرق المصحف الشريف.. بريطانيا: سندافع عن حرية الدين

أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، اليوم الجمعة، موقفها تجاه واقعة حرق المصحف الشريف التي وقعت في ستوكهولم، عاصمة السويد.

وقال متحدثٌ وزارة الخارجية البريطانية، في بيانٍ رسمي، اليوم الجمعة، إن بريطانيا تدين حرق القرآن وتدنيسه في ستوكهولم، وهو يعد عملاً استفزازياً للمسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأشار البيان، إلى أن المملكة المتحدة ستدافع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع، كما ستعزز الاحترام المتبادل.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن حرق المصحف في العاصمة السويدية ستوكهولم، جاء فيه :" إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 2 محرم 1445هـ، الموافق 20 يوليو 2023م، بشأن التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت :" قامت وزارة الخارجية اليوم باستدعاء القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة وتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة للسلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان".