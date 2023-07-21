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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد حرق المصحف الشريف.. بريطانيا: سندافع عن حرية الدين

حارق المصحف الشريف
حارق المصحف الشريف

أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، اليوم الجمعة، موقفها تجاه واقعة حرق المصحف الشريف التي وقعت في ستوكهولم، عاصمة السويد.

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الجامعة العربية تدين بشدة سماح السويد مجددًا بحرق المصحف الشريف

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مجلس حكماء المسلمين يُدين إحراق نسخة من المصحف الشريف بالسويد

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مركز في ليبيا لترميم المصحف الشريف| فيديو

وقال متحدثٌ وزارة الخارجية البريطانية، في بيانٍ رسمي، اليوم الجمعة، إن بريطانيا تدين حرق القرآن وتدنيسه في ستوكهولم، وهو يعد عملاً استفزازياً للمسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأشار البيان، إلى أن المملكة المتحدة ستدافع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع، كما ستعزز الاحترام المتبادل.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن حرق المصحف في العاصمة السويدية ستوكهولم، جاء فيه :" إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 2 محرم 1445هـ، الموافق 20 يوليو 2023م، بشأن التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت :" قامت وزارة الخارجية اليوم باستدعاء القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة وتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة للسلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان".

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