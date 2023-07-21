العسكريون نموذج ناجح في القيادة ووصفهم بالديكتاتورية افتراء.. فيديو

قال الدكتور اللواء صفوت الديب، مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، إن البعض يعتقد أن الدكتاتورية ترتبط بالقادة العسكريين الذين يتولون الحكم، منوهًا إلى أنه أمر خاطيء تمامًا وأن الرجال العسكريين نماذج ناجحة في القيادة في العديد من الدول حول العالم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن هتلر من أكثر النماذج التي تتسم بالدكتاتورية وليس له خلفية عسكرية، موضحًا أن القائد يحكم بشخصيته وأسلوبه.

غلق بيوت الدعارة

ولفت إلى أنه حدثت هزة في المجتمع المصري عامي 1964، 1965، بسبب الإخوان الإرهابيين، عندما سمح الرئيس عبدالناصر لقادة الإخوان للعودة لمناصبهم وصرف كافة مرتباتهم بأثر رجعي.

وأوضح أن عبدالناصر تعرض لـ 4 محاولات اغتيال سنويا، كما أن جماعة الإخوان كفرت عبدالناصر، رغم أن عبدالناصر أنشأ إذاعة القرآن الكريم، وطور جامعة الأزهر، وأغلق بيوت الدعارة.

وأشار الديب إلى أن عبدالناصر راجع ملفات جميع المعتقلين وأفرج عن أغلبيتهم بعفو رئاسي، ورفض الإفراج عن المتهمين من جماعة الإخوان الذين شاركوا في نسف القناطر الخيرية عام 1965.

ولفت إلى أن مصر شهدت أزمة في اللحوم حيث زادت الأسعار، وشهد سوق الألبان ارتفاعا نتيجة التضخم في فترة الستينيات، لذا قرر عبدالناصر تغيير الحكومة من أجل الحد من التضخم والسيطرة على الوضع اقتصاديا.

23 يوليو غيرت التاريخ



فيما أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنّ الرئيس جمال عبد الناصر عاش مناضلا ومقاتلا ومدافعا عن الطبقات المقهورة، لافتا إلى أنه كان يتحمل أي أزمات ربما يعجز آخرون عن تحملها، لأنه كان قادرا على مواجهة كل التحديات.

وتابع: عبد الناصر عبر بمصر والأمة العربية أزمات متعددة، لكن من يزيفون التاريخ بشأن ثورة تغيير قادها جمال عبد الناصر، يعتقدون أن الناس يمتلكون ذاكرة السمك غير عالمين بما قام به الزعيم.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الناصر لم يهرب من الحرب، لكنه حذر من العدوان وطالب بالاستعداد للمواجهة، وبدا ذلك واضحا في كثير من الكلمات التي ألقاها.

وتحتفل مصر يوم الأحد المقبل، بذكرى ثورة 23 يوليو التي قام بها الضباط الأحرار، والتي تعتبر من أهم أحداث تاريخ مصر الحديثة، وعن طريقها اتحول نظام الحكم في مصر من النظام الملكي للنظام الجمهوري، وحصلت تطورات اجتماعية واقتصاديه بارزة.