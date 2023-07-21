انتشال جثة شاب بترعة النعناعية بالمنوفية

انتشل أهالى شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثمان شاب غريق بترعة النعناعية المارة من القرية، تم نقله إلى مستشفى أشمون، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتمكن أهالى شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، من انتشال جثمان شاب غريق بترعة النعناعية المارة من القرية، تم نقله إلى مستشفى أشمون، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما، سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بكابينة كهرباء، بمنطقة المنيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بكابينة كهرباء، بمنطقة المنيب، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحل الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون إصابات.

تم إجراء عملية التبريد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المختصة لصيانة الكابينة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

بينما وضعت الإدارة العامة للحماية المدنية خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة، وهى:

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

3- غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الهروب والإخلاء للمبنى تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.