عاجل
الأردن يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى ستوكهلم بعد حرق المصحف الشريف التعليم تحذر من شائعة تعديل درجات امتحانات الثانوية العامة بعد حرق المصحف الشريف.. بريطانيا: سندافع عن حرية الدين
الجمعة 21 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

عملية طعن تُصيب 3 أشخاص في كوريا الجنوبية

عملية طعن
عملية طعن

لقي شخص مصرعه وأُصيب 3 آخرون بجروح في عملية طعن بالقُرب من محطة لقطار الأنفاق في العاصمة الكورية الجنوبية "سيئول"، حسبما أفادت "وسائل إعلام محلية"، مساء اليوم الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية إن "منفذ العملية كان يحمل سلاحا بالقرب من المخرج 4 لمحطة قطار الأنفاق عند الساعة 02:07 (05:07 ت غ)".

txt

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية

وأفادت الشرطة بأن الهجوم وقع بالقرب من محطة قطار أنفاق سيليم في جنوب غربي سيئول، مشيرة إلى أنها اعتقلت المشتبه به في موقع الحادثة.

وجود علاقة بين الجاني والضحايا:

وأشارت الوكالة إلى أن الجاني يبلغ من العمر 30 عامًا، حيث أوضحت أن الشرطة تحقق حول وجود علاقة بين الجاني والضحايا.

وذكرت قناة "واي تي إن" (YTN) الكورية الجنوبية أن "الرجل صرخ قائلا إنه لا يريد أن يعيش بعد الآن لأن الشرطة ألقت القبض عليه".

وتعد كوريا الجنوبية دولة آمنة للغاية، فقد بلغ معدل القتل عام 2021 نحو 1.3 لكل 100 ألف شخص، حسب إحصاءات رسمية.

من ناحية أخرى، قتل 24 شخصا وفقد 10 آخرون جراء هطول أمطار غزيرة في مناطق عدة من كوريا الجنوبية، فيما طلب من آلاف السكان ترك منازلهم مع فيضان أحد السدود. 

في غضون 3 أيام، شهدت مناطق عدة أمطارا غزيرة فغمرتها المياه، وأشارت تقارير إلى أن حصيلة القتلى قد ترتفع في الساعات المقبلة. 

وتلقى أكثر من 6400 من سكان مقاطعة غويسان وسط البلاد أوامر بالإخلاء في وقت مبكر السبت، بينما بدأت المياه تتدفق من سد غويسان جراء الأمطار الغزيرة لتغمر القرى المنخفضة القريبة. 

ولقي عدد من الضحايا حتفهم  جراء انزلاقات تربة وانهيار مبان بسبب الأمطار الغزيرة.

وقالت وزارة الداخلية إن من بين المفقودين شخصين جرفتهما السيول في واد في مقاطعة كيونغ سانغ الشمالية. 

وتسببت الأمطار الغزيرة في توقف كل القطارات المنتظمة في البلاد، مع استمرار تشغيل قطارات "كاي تي اكس" KTX السريعة وإمكانية تعديل الجداول الزمنية، بحسب شركة السكك الحديد الوطنية.

مواد متعلقة

"نهاية نظام كيم".. كوريا الجنوبية تحذر جارتها الشمالية من استخدام النووي

غواصة نووية في كوريا الجنوبية.. وكيم يستقبلها بصاروخين باليستيين

رئيس كوريا الجنوبية يوجه ببذل جهود شاملة للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار

كوريا الجنوبية تنضم إلى التدريبات الإلكترونية بقيادة أمريكا

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية

الفيضانات تجتاح كوريا الجنوبية وتنهي حياة 35 شخصًا (فيديو)

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كوريا الجنوبية إلى 22 وفاة
الجريدة الورقية