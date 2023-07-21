رابطة الأندية المصرية تختار كهربا لاعب الجولة الـ33 بالدوري المصري

وقع اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، على محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي لجائزة لاعب الجولة الـ33 بالدوري المصري الممتاز لموسم 2022 ـ 2023، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويتًا من الجماهير.

أرقام كهربا مع الأهلي..

واستطاع محمود كهربا تسجيل هدف ضد حرس الحدود في لقاء مؤجل من الجولة الـ 33 للدوري المصري التى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ورفع اللاعب محمود كهربا رصيده التهديفي مع الأهلي لـ32 هدفًا محصلة 92 مباراة سجل من خلالها بجميع المسابقات منذ انضمامه للقلعة الحمراء في يناير 2020.