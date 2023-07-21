عاجل
الأردن يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى ستوكهلم بعد حرق المصحف الشريف التعليم تحذر من شائعة تعديل درجات امتحانات الثانوية العامة بعد حرق المصحف الشريف.. بريطانيا: سندافع عن حرية الدين
الجمعة 21 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رابطة الأندية المصرية تختار كهربا لاعب الجولة الـ33 بالدوري المصري

جانب من احتفال محمود
جانب من احتفال محمود كهربا لاعب الأهلي

 وقع اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، على محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي لجائزة لاعب الجولة الـ33 بالدوري المصري الممتاز لموسم 2022 ـ 2023، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويتًا من الجماهير.

 

أرقام كهربا مع الأهلي..

واستطاع محمود كهربا تسجيل هدف ضد حرس الحدود في لقاء مؤجل من الجولة الـ 33 للدوري المصري التى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ورفع اللاعب محمود كهربا رصيده التهديفي مع الأهلي لـ32 هدفًا محصلة 92 مباراة سجل من خلالها بجميع المسابقات منذ انضمامه للقلعة الحمراء في يناير 2020.

 

جانب من احتفال محمود كهربا 

 

الجريدة الورقية