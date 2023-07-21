ضبط 27 كيلو مخدرات متنوعة بجنوب سيناء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة جنوب سيناء، من ضبط كمية من المواد المخدرة خلال حملات أمنية مكثفة بدوائر 6 أقسام شرطة بمدن "نويبع، أبو زنيمة، دهب، سانت كاترين، شرم الشيخ، رأس سدر".



وأسفرت الحملة عن تحرير 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي أكثر من 27 كيلو بحوزة 10 متهمين، بواقع 11,300 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و5 كيلوجرامات من زهرة الخشخاش، و9 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، وكيلوجرام هيروين، وكيلو من مخدر الأفيون.



وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.