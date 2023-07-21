لجنة الآفات الزراعية تصدر تقرير الرقابة على المبيدات خلال يونيو 2023

أكد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية ان أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات قامت بضبط عدد 29422 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها خلال شهر يونيو 2023 بما يوازي كمية 14.744 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم) بالإضافة إلى 280 قرص كويكفوس 57%.

وقال عبد المجيد، إن عدد مرات المرور على محلات الإتجار في المبيدات وهي: 1222 محل منها 769 محل مرخص، 333 محل غير مرخص، 120 محل تحت الترخيص وتم تحرير 52 محضر للعرض على النيابة العامة.

وأضاف عبدالمجيد ان لجنة مبيدات الآفات الزراعية وافقت على تسجيل 29 مبيد جديد منها 2 مادة خام فقط، بالإضافة إلى تسجيل 10 مستحضرات مبيدات جديدة للتصدير فقط.

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الرقابة على سوق المبيدات ومنافذ البيع والتوزيع لحماية المزارعين من الغش التجاري.