انطلاق فاعليات مسابقة اللياقة البدنية بمركز شباب خوالد ابوشوشة

انطلقت بمركز شباب خوالد ابوشوشة التابع لادارة شباب ابوتشت شمال محافظة قنا، مسابقة اللياقة البدنية، وذلك تحت رعاية الاستاذالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومصطفى ابو جبل مدير مديرية الرياضة والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، وأنور محمد صدقي مدير عام الإدارة.

وأكد مصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية ممارسة الرياضة بمراكز الشباب وجذب الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية، واشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي اكتشاف المواهب لدي الطلائع.

واضح رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة علي أهمية الرياضة ودورها في تنمية مهاراتهم وتقوية بناينهم الجسماني وشغل اوقات الفراغ في الاجازة، واستكمل عبداللاه صبره مدير المركز علي ان هذا المشروع ضمن خطة النشاط بالخطة .

كما نظم مركز شباب ابوحمودي التابع لإدارة شباب ابوتشت اليوم الأربعاء، ندوة، بعنوان الصحة الإنجابية، وذلك ضمن خطة النشاط بالخطة العامة بالمركز.

وقال مصطفي حسين احمد أبو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية هذه الندوات لأنها تشكل الوعي الثقافي والصحي.

واشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي ان هذه الندوات بتقوم برفع معدلات الصحة لدي الفتيات والشباب المقبلين علي الزواج والمتزوجين حديثا.

وقالت أمل محمد سليمان مديرة مركز شباب ابوحمودي علي ان هذا المشروع يأتى ضمن الخطة العامة لنشاط الوعي الصحي بالمركز خلال الفترة الاولي لشهر يوليو واستفاد منه عدد كبير .

وحاضرت الندوة هدي عنتر عبدالرازق مسؤلة التثقيف الصحي بالإدارة الصحية بابوتشت ورغدة احمد بديع مسؤلة الاعلام والتربية السكانية بالإدارة الصحية بأبوتشت، وأوضحو علي ان تنظيم الحياة الزوجية ورفع الوعي الصحي للزوجة والزوج والمخاطر التي يترتب عليها من كثرة الأبناء والعادات والتقاليد الموروثة والاهتمام بهم صحيا وعلميا واجتماعيا وايضا يؤثر علي الناحية الاقتصادية والمادة.

كما نظم مركز شباب الكرنك مسابقة في الشطرنج، وأكد مصطفي ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا علي أهمية هذه المشروعات وانها بتساعد علي تنمية مهارات الطلائع والتفكير علي الحلول الذهنية.

وأشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي دور مراكز الشباب في جذب الشباب وتشجيعهم علي ممارسة كافة الأنشطة والاستفادة منها.

وأوضح رجب عبداللاه رئيس قسم خدمات الشباب بالإدارة علي أهمية تنفيذ مشروعات الخطة وتوسيع قاعدة المشاركة ومتابعة هذه المشروعات.

وذكر رافت عبدالحفيظ مدير مركز شباب الكرنك ان هذا المشروع ضمن خطة النشاط الثقافي خلال الفترة الأولى.