الأكاديمية العربية تشارك في اجتماعات اللجنة العليا للخبراء بنواكشوط بالجمهورية الموريتانية

شاركت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بوفد رفيع المستوى بالإنابة الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية خلال الفترة من 17 - 20 يوليو 2023 بنواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية فى اجتماعات اللجنة العليا للخبراء المعنية بمتابعة تكليف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية للأكاديمية، بشأن إعداد دراسة حول مبادرة الإقتصاد الأزرق كحل لمشكلة الغذاء والطاقة والتى ستكون المحور الرئيسى لمبادرة الرئيس الموريتاني والتى سوف يقدمها أمام الملوك والرؤساء العرب خلال فعاليات الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية والمقرر عقدها بنواكشوط خلال الفترة 6- 7 نوفمبر 2023 ، وسوف تكون مبادرة الرئيس الموريتانى هى المحور الرئيسى للقمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية - نواكشوط - نوفمبر 2023 .

وقد ناقش اجتماع اللجنة العليا للخبراء الدراسة المكلفة بها الأكاديمية العربية والمعنية بمبادرة الإقتصاد الأزرق كحل لمشكلة الغذاء والطاقة ، وقد أشادت اللجنة العليا للخبراء بالجهود المتميزة للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية وفريقه المعاون من خبراء الأكاديمية بشأن إعداد الدراسة بصورة متميزة ومتكاملة ، وقد ثمن الجانب الموريتانى سرعة التنسيق والتعاون الذى تقوم به رئاسة الأكاديمية وأيضا الإستجابة السريعة من رئاسة الأكاديمية على موافقتها على إعداد هذه الدراسة المتميزة .

ومن المقرر أن تعرض الدراسة فى اطار مبادرة الرئيس الموريتانى المقدمة للقمة العربية التنموية : الإقتصادية والإجتماعية على الإجتماع الاإستثنائى للمجلس الإقتصادى والإجتماعى التحضيرى للقمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية والمقرر عقده يوم 28 اغسطس 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

وقد شارك فى الإجتماعات من الجانب الموريتانى وفد رفيع المستوى برئاسة مشتركة من السفير محمد الأمين مولاى مساعد وزير الشئون الخارجية والتعاون الموريتانيين بالخارج ومدير إدارة التعاون متعدد الأطراف والدكتور المصطفى سيدى محمد المستشار الإقتصادى لوزير الإقتصاد والتنمية المستدامة وعضوية الجهات الرسمية المعنية بالملف وهم مستشارى وزراء التجهيز والنقل والبترول والمعادن والطاقة والصيد والإقتصاد البحرى والبيئة والمياة والصرف الصحى والتنمية الحيوانية والمدير للوكالة الموريتانية للشئون البحرية ونقطة اتصال المجلس الإقتصادى والإجتماعى .

وقد شارك من جانب الأكاديمية مقررى الدراسة وهم الدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية والدكتور خالد السقطى عميد كلية النقل الدولى واللوجستيات بالقاهرة ومحمد بابو مستشار رئيس الأكاديمية للشئون الثقافية .