صرخات المرضى تتعالى والدواء "غير متاح"

يعاني سوق الدواء المصرية في الآونة الأخيرة من عدد من الاضطرابات والأزمات والتي تهدد بكارثة حقيقية والسبب نقص المعروض من الأدوية لعقاقير جوهرية يعتمد عليها الملايين من أصحاب الأمراض المزمنة.

لعل تلك الأزمة تتضح جليًا مع صرخات الكثير من المواطنين الذين بثوا بشكواهم على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى قنوات التلفزيون لمعاناتهم من نقص الأدوية المستوردة في الصيدليات، وخصوصًا أدوية الأورام أو أدوية الهرمونات أو الأمراض المناعية.

أسباب الأزمة:

من هنا طالب أعضاء نقابة الصيادلة، هيئة الدواء المصرية بعقد اجتماعات لجميع أطياف صناعة الدواء، مثل المصنعين والصيادلة والموزعين، لبحث الوضع الحالي، ووضع ضوابط للسوق بما لا يضر بالمريض.

أرجع "المركز المصري للحق في الدواء" السبب في الأزمة إلى ضعف المنتج المحليأنه بدءًا من المواد الفعالة وحتى الأحبار التي يكتب بها على شرائط الدواء، كلها تستورد من الخارج، بالتالي فهذه الصناعة دائمًا ترتبط بسعر الصرف.

طلبات إحاطة من النواب:

فيما تطالب الكثير من الأجهزة الرقابية والتشريعية بضرورة إيجاد حل جذري لأزمة الدواء، إذْ فجَّر عددٌ من أعضاء مجلس النواب، قضية نقص بعض الأصناف من الأدوية من السوق واختفاء أصناف أخرى رافعين طلب إحاطة موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولى؛ رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والدكتور خالد عبدالغفار؛ وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد سمير؛ وزير التجارة والصناعة بشأن مواجهة ظاهرة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها مما يعرض الأطفال والكبار أصحاب الأمراض المزمنة للموت.

فاتورة استيراد الخامات الدوائية:

في هذا السياق أوضح محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصرى للحق في الدواء، أن أزمة تناقص الأدوية بالسوق المصرية بدأت منذ 3 شهور، حتى وصلت لأدوية حيوية ومنقذة للحياة مثل أدوية الغدة والهرمونات والسكر مع اختلاف أسمائها.

أرجع فؤاد، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، الأزمة إلى ارتباط صناعة للدواء بالدولار، مع ارتفاع فاتورة الاستيراد الضخمة لصناعة الدواء وغلاء الخامات الدوائية التي تحتكر تصديرهم كلًا من الهند والصين.

عن تصنيع الدواء محليًا، أشاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، بجهود الدولة في هذا الشأن من خلال مشروع استراتيجي مستقبلي لتوطين صناعة الدواء وتأسيس مدينة الدواء المصرية، وهناك بالفعل مشروعات لإنتاج الأنسلوين، مشيرًا إلى أن صناعة الدواء معقدة وتحتاج لمدة زمنية قد تصل ل10 سنوات لذا فالدولة عليها توفير حلول حتى تلك اللحظة.