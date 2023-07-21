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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الدواء تكوي المصريين.. استغاثات المرضى تنهال على الحكومة

دواء
دواء

 ما بين صرخات واستغاثات آن بها المرضى مؤخرًا جراء أزمة نقص الدواء في السوق المصري، وأظهرت جليًا الإخفاقات التي يعاني منها سوق الدواء في مصر، وعكست معاناة الملايين من المصريين من تناقص الكثير من الأدوية الهامة وتضاعف أسعار الموجود منها خلال شهور عدة.

 لذا رفع الملايين من المواطنين طلباتهم إلى الحكومة المصرية بضرورة حل أزمة تناقص الأدوية المعروضة خصوصًا أدوية الأورام أو أدوية الهرمونات أو الأمراض المناعية وأدوية مرضى السكر، مع غلاء الكثير من العقاقير العلاجية والتي تصنف بأدوية منقذة للحياة.

 برلمانية الوفد ترفع طلب إحاطة:

 ومن هنا تقدم الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة؛ بشأن تطبيق التسعير العادل للأدوية؛ لتحقيق استقرار في سوق الدواء المصرية في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن سوق الدواء المصرية الأضخم إقليميًا، إذ يتجاوز حجمها 170 مليار مستحضرات بشرية فقط.

 وقال محسب، في طلبه، إنه خلال الشهور الماضية تفاقمت أزمة الدواء بشكل ملحوظ، سواء باختفاء أصناف تهم قطاعًا كبيرًا من مرضى الأمراض المزمنة، أو ارتفاع أسعارها، وهو ما أسهم في ظهور السوق السوداء وبعض الظواهر الأخرى، والتي لم يكن لها وجود في سوق الدواء المصرية على مدى السنوات الماضية.

 وأكد عضو مجلس النواب ضرورة أن تضع الحكومة هذا الملف على رأس أولوياتها؛ لبحث سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، خصوصًا مع تراجع القوة الإنتاجية لمصانع الدواء، وهو ما أثر على حجم المعروض بالسوق المحلية، موضحًا أن سوق الدواء في مصر تضم 174 مصنعًا، و47 مصنعًا تحت الإنشاء، و720 خط إنتاج بجودة وتقنية عالية، إذ تستهلك 4 مليارات أمبوبة دواء سنويًا، وذلك وفقًا للأرقام الرسمية التي أعلنتها هيئة الدواء المصرية.

 

 أسباب الأزمة:

 في هذا السياق أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن ارتفاع فاتورة استيراد الخامات الدوائية والتي يتم دفعها بالدولار هى السبب وراء الأزمة، مشيرًا إلى أن الحكومة مطالبة بتدبير نحو 250 مليون دولار شهريًا، لتأمين الاحتياجات، سواء مواد خام أو دواء تام الصنع.

 وأشار فؤاد، في تصريحات خاصة للوفد، أن هناك 97 مليون دولار أدوية وخامة دوائية محجوزين  في الميناء بسبب عدم توفر سيولة دولارية، مطالبًا بحل الأزمة في أقرب وقت للاعتماد الملايين على تلك الأدوية لإنقاذ حيواتهم وتفعيل الدور الرقابي على السوق السوداء وسوق غش الدواء من براثن تجار الأدوية المضروبة.

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