عاجل
سيدة توثق فعلا فاضحا لشاب وفتاة ورواد تويتر ينقلبون ضدها.. شاهد
الجمعة 21 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

العراق: "مخزون المياه في البلاد الأقل على مر التاريخ" (فيديو)

أزمة المياه في العراق
أزمة المياه في العراق

كشف طه درع مستشار وزارة الموارد المائية في العراق، تفاصيل أزمة المياه التي تتعرض لها بلاد الرافدين، مؤكدًا أن تغير المناخ ليس السبب الوحيد لتلك الأزمة.

 قال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة: “إن البلاد مقبلة على أزمة مياه كبيرة، لافتًا إلى أن المياه الموجودة في الخزانات وسدودها الأقل ماءً موجودًا في تاريخ البلاد”.

 أوضح أن العراق يتعرض لضغوطات بجانب التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أنه يعتمد على دول الجوار في مصادر المياه، نظرًا لأنه من دول المصب.

 أضاف أن تركيا أنشأت شبكة كبيرة من السدود العملاقة على نهر دجلة ما تسبب في انخفاض المخزون بسدود العراق، لافتًا إلى أن الأهوار تعرضت لجفاف بسبب التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم.

 أشار إلى أن الوزارة تعمل على إزالة التجاوزات والتي تتسبب بهدر كبير للمياه من خلال استغلال عشرات الدونمات المغطاة ببحيرات الأسماك، ويكون التبخر كبيرًا فيها، إضافة إلى ذلك يجب أن تكون الخطة الزراعية مقننة بناء على ما موجود من الخزين المائي.

أسباب معاناة العراق من أزمة مياه رغم وجود نهري دجلة والفرات:

 يعاني العراق منذ سنوات طويلة من أزمة مياه خانقة، إذْ يعتبر العراق من بين الدول الأقل حظًا في ما يتعلق بالموارد المائية، بالرغم من أن نهري دجلة والفرات يمران به، ويعود سبب هذه الأزمة إلى عوامل عدة من بينها الجفاف والتصحر والتلوث والتجاوزات في استخدام المياه.

 يتعرض العراق بشكل مستمر لتقلبات المناخ والتغيرات الجوية التي تؤثر سلبًا على كمية المياه المتاحة، كما تعاني المناطق الجنوبية من ارتفاع درجات الحرارة والرياح الجافة والتصحر، مما يزيد من الجفاف ويؤدي إلى تراجع في مستويات مياه الأنهار والبحيرات.

 بالإضافة إلى ذلك، يعاني العراق من تلوث المياه بشكل كبير نتيجة للتلوث البيئي الناجم عن النفط والغاز والصناعات الثقيلة والزراعة والمخلفات الصلبة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على جودة المياه ويؤدي إلى تدهور الصحة العامة وظهور أمراض جديدة.

 تزداد أزمة المياه في العراق تعقيدًا بسبب التجاوزات والسرقات والإهمال في استخدام المياه، وعدم وجود خطط زراعية وري فعالة، مما يؤدي إلى هدر المياه وتدهور الأراضي الزراعية وتراجع الإنتاج الزراعي.

مواد متعلقة

أكثر من تريليون جنيه حجم الاستثمارات فى موازنة "2023 - 2024"

خادم الحرمين الشريفين يدعو الرئيس العراقي لحضور القمة العربية

البابا تواضروس من الفاتيكان: اخترنا المحبة حتى لو كنا نسير عكس تيار العالم الطامع

دورية علمية تزعم ارتفاع معدلات الكادميوم والرصاص والزنك فى دلتا النيل

الشيخ‭ ‬‮«‬جاد‭ ‬الحق‮» .. ‬الفقيه‭ ‬الزاهد

المنتجات المغشوشة وانعدام الصيانة قنابل موقوتة

الكبار يتنافسون فى مهرجان كان السينمائى بنسخته 76

"الفيضان" لحيدر حيدر..  رهان على ثورية الحرف
الجريدة الورقية