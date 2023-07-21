العراق: "مخزون المياه في البلاد الأقل على مر التاريخ" (فيديو)

كشف طه درع مستشار وزارة الموارد المائية في العراق، تفاصيل أزمة المياه التي تتعرض لها بلاد الرافدين، مؤكدًا أن تغير المناخ ليس السبب الوحيد لتلك الأزمة.

قال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة: “إن البلاد مقبلة على أزمة مياه كبيرة، لافتًا إلى أن المياه الموجودة في الخزانات وسدودها الأقل ماءً موجودًا في تاريخ البلاد”.

أوضح أن العراق يتعرض لضغوطات بجانب التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أنه يعتمد على دول الجوار في مصادر المياه، نظرًا لأنه من دول المصب.

أضاف أن تركيا أنشأت شبكة كبيرة من السدود العملاقة على نهر دجلة ما تسبب في انخفاض المخزون بسدود العراق، لافتًا إلى أن الأهوار تعرضت لجفاف بسبب التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم.

أشار إلى أن الوزارة تعمل على إزالة التجاوزات والتي تتسبب بهدر كبير للمياه من خلال استغلال عشرات الدونمات المغطاة ببحيرات الأسماك، ويكون التبخر كبيرًا فيها، إضافة إلى ذلك يجب أن تكون الخطة الزراعية مقننة بناء على ما موجود من الخزين المائي.

أسباب معاناة العراق من أزمة مياه رغم وجود نهري دجلة والفرات:

يعاني العراق منذ سنوات طويلة من أزمة مياه خانقة، إذْ يعتبر العراق من بين الدول الأقل حظًا في ما يتعلق بالموارد المائية، بالرغم من أن نهري دجلة والفرات يمران به، ويعود سبب هذه الأزمة إلى عوامل عدة من بينها الجفاف والتصحر والتلوث والتجاوزات في استخدام المياه.

يتعرض العراق بشكل مستمر لتقلبات المناخ والتغيرات الجوية التي تؤثر سلبًا على كمية المياه المتاحة، كما تعاني المناطق الجنوبية من ارتفاع درجات الحرارة والرياح الجافة والتصحر، مما يزيد من الجفاف ويؤدي إلى تراجع في مستويات مياه الأنهار والبحيرات.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني العراق من تلوث المياه بشكل كبير نتيجة للتلوث البيئي الناجم عن النفط والغاز والصناعات الثقيلة والزراعة والمخلفات الصلبة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على جودة المياه ويؤدي إلى تدهور الصحة العامة وظهور أمراض جديدة.

تزداد أزمة المياه في العراق تعقيدًا بسبب التجاوزات والسرقات والإهمال في استخدام المياه، وعدم وجود خطط زراعية وري فعالة، مما يؤدي إلى هدر المياه وتدهور الأراضي الزراعية وتراجع الإنتاج الزراعي.