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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ريمونتادا الفراعنة تهزم التايوان بكأس العالم لشابات كرة السلة

كأس العالم لشابات
كأس العالم لشابات كرة السلة تحت 19 سنة

استطاع منتخب مصر لشابات كرة السلة تحت 19 عامًا، الفوز على نظيره المنتخب التايوانى بنتيجة 79 ـ 83 ضمن منافسات بطولة كأس العالم التى تحتضنها إسبانيا.

 

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 شهدت المباراة ريمونتادا لمنتخب مصر الوطنى بعد أداء أكثر من رائع، إذْ جاءت نتائج الفترات كالآتي: (23-23)، و(32-47)، و(56-68)، و( 79 ـ 83 ).

 

 تمكَّن منتخب الفراعنة من حجز بطاقة الصعود لملاقاة الفائز من مواجهة البرازيل وأستراليا للعب على المراكز من التاسع وحتى الثانى عشر.

 

 جاءت قائمة منتخب مصر لكرة السلة لشابات تحت 19 عامًا بالبطولة كالآتى: "جنى الألفي - جنى طارق السعيد - جنى السيد - هنا عبدالعال - سلمى خضر - تمارا نادر السيد - جنى الشامي - جودي وائل - عائشة سالم - نور المهدي - سارة أسامة - جايدا خالد".

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