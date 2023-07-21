100 يوم صحة تقدم خدماتها لدور العبادة والمراكز الطبية والنوادي بالشرقية

تواصل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمحافظة الشرقية، انتشارها بدور العبادة، والنوادي، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية، وأماكن التجمعات، وغيرها، من خلال العيادات المتنقلة، في يومها السابع والعشرون على التوالي.

وتكثيف الفرق الطبية الثابتة بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وذلك لخدمة المواطن الشرقاوي والحفاظ على صحته وسلامته.

وتصدرت محافظة الشرقية؛ جميع المحافظات في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمبادرة الرئاسية، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها.

وتقوم الفرق الطبية بالشرقية بعمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين، من خلال الرائدات الريفيات، وفرق التواصل المجتمعي بالمحافظة.

يشار إلى أن هذه المبادرة يتم تنفيذها بالمحافظة على مدار ١٠٠ يوم حتة ١ اكتوبر ٢٠٢٣، وتم تدريب الفرق الطبية علي أعمال المبادرة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة.