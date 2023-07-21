المحليات تتابع جهود حملات المنيا على الأسواق

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنيا ، في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والإحتكار، في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية ، بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات .

والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى ، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين ، في ظل آثار الآزمة الإقتصادية العالمية ، وإرتفاع الأسعار، ففى محافظة المنيا، وتنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها.

حررت مديرية التموين بالمنيا، ٧٩ مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية ، على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وأسفرت الحملات عن تحرير ٧٩ مخالفة تموينية منها ، ٧٥ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف عن التشغيل - عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان ).

وضبط ٤ مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم صلاحية - غش تجارى - البيع بأزيد من السعر المعلن أو المقرر)، كما تمكنت الوحدة المحلية ذمركز ومدينة مطاي ، من ضبط ٦ أطنان من المخللات داخل مصنع يزاول نشاطه بدون ترخيص ، خلال حملة تفتيشية بالتعاون مع إدارة تموين مطاي، ومباحث التموين ، ومفتشي الأغذية على مصانع المواد الغذائية ، للتأكد من صلاحية المنتجات قبل طرحها بالأسواق، إلى جانب ضبط عدة مخالفات متنوعة من سلع و أغذية ، بدون فواتير ومنتهية الصلاحية، والبيع بأزيد من السعر الرسمي ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.