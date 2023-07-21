الغواصة الأمريكية تغادر وتمنع نشوب الحرب النووية.. فيديو

غادرت الغواصة الأمريكية المجهزة بالصواريخ الباليستية النووية "يو إس إس كنتاكي"، كوريا الجنوبية بعد زيارة نادرة لميناء في مدينة "بوسان" جنوب شرق البلاد استمرت 3 أيام، وجرت الزيارة لإظهار القوة وردع التهديدات العسكرية الكورية الشمالية المتطورة.

وغادرت الغواصة الأمريكية، التي تزن 18,750 طنًا وتتبع طراز "أوهايو"، قاعدة بحرية في المدينة قبل الظهر، ولم يتم الكشف عن وجهتها، وتمت هذه الزيارة لطمأنة الشعب الكوري الجنوبي الذي يشعر بالقلق من التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية.

وتعد هذه الزيارة الأولى لغواصة صواريخ باليستية أمريكية إلى كوريا الجنوبية منذ عام 1981، وجاءت بعد إعلان الرئيسين "يون سيوك-يول" و"جو بايدن" في إبريل الماضي بتعزيز "الظهور المنتظم" لأصول الجيش الأمريكي الرئيسية، بما في ذلك تلك الغواصة.

الغواصة الأمريكية أثارت غضب كوريا الشمالية:

وأثارت زيارة الغواصة الأمريكية غضب كوريا الشمالية، إذ حذر وزير الدفاع الشمالي "كانغ سون-نام" من أن نشر الغواصة الأمريكية النووية وغيرها من الأصول الاستراتيجية في كوريا الجنوبية قد يندرج تحت شروط استخدام كوريا الشمالية للأسلحة النووية.

تُعد "يو إس إس كنتاكي" واحدة من 14 غواصة نووية من فئة "أوهايو"، وترسو القاعدة البحرية "كيتساب" في ولاية واشنطن، وهى قادرة على حمل نحو 20 صاروخًا باليستيًا من طراز "ترايدينت-2 د5" يصل مداها إلى 12,000 كيلومتر.

تحذير من حرب نووية قد تشنها كوريا الشمالية:

حذرت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، جارتها الشمالية من استخدام أسلحتها النووية، مؤكدة أنها ستواجه نهاية نظام كيم جونغ أون في حال تعرض البلاد لهجوم نووي، وذلك بعد أن لوحت بيونج يانج بالرد نوويا بسبب زيادة الانتشار العسكري الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن وزارة الدفاع في سول جددت التحذير بعد أن أصدر كانج سون نام وزير دفاع بيونج يانج بيانًا شديد اللهجة في اليوم السابق، انتقد فيه وصول الغواصة "يو إس إس كنتاكي"، وهى غواصة صواريخ باليستية نووية تزن 18750 طنًا، إلى كوريا الجنوبية علاوة على الاجتماع الافتتاحي للمجموعة الاستشارية النووية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هذا الأسبوع.