" 100 يوم صحة" تقدم 4802 خدمة في مراقبة الأغذية والبيئة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الجمعة ، أن فعاليات حملة "١٠٠ يوم صحة" ، تواصل تقديم خدماتها الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين، بالإضافة ، إلى مراقبة الأغذية و البيئة .

وذلك من خلال فرقها الطبية الثابتة والمتنقلة، بكافة مراكز وقرى وأحياء محافظة المنيا ، وفى ذات السياق، قال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إن فعاليات حملة ١٠٠ يوم صحة بمراكز ومدن المحافظة ، قدمت ٤٦٠٢ خدمات متنوعة فى مجال مراقبة الأغذية، ما بين (المرور على المنشآت وتحرير محاضر للمخالفة منها، للإشتراطات الصحية الواجب توافرها ـ إعدام الأغذية والمشروبات غير الصالحة للإستهلاك).

منوها وكيل الوزارة ، صحة البيئة ٢٠٠ قدمت خدمات متنوعهة ايضا ، خلال المرور على محطات مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، إلى جانب تحليل عينات مياه من حمامات السباحة، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جديرا بالذكر ، أن مديرية الصحة تواصل جهودها في تنفيذ حملة " 100 يوم صحة" ، تحت شعار" معاك من أول يوم" ، للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة ، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر على مدار 100 يوم حتى أكتوبر القادم، وأن الحملة تُعد نتاجا لخدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة .

وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة ، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين فى كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية و الأكثر احتياجا.