عاجل
سيدة توثق فعلا فاضحا لشاب وفتاة ورواد تويتر ينقلبون ضدها.. شاهد
الجمعة 21 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تداول 18 ألف طن بضائع متنوعة بموانىء البحر الأحمر

موانى البحر الأحمر
موانى البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الجمعة  أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة  و573 شاحنة بضائع  و 600 سيارة.

 وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع  عامة ومتنوعة و 251 شاحنة بضائع  و 571 سيارة  بينما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع عامةومتنوعة و  322 شاحنة بضائع  و 29 سيارة . 


 ويستعد ميناء سفاجا البحرى  اليوم  لاستقبال السفينتين امل والقاهرة و تغادر الميناء  السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 و استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 وغادرت الميناء ثلاث سفن وهي  القاهرة وامل و CHIOS VICTORY .

كما يشهد ميناء نويبع البحرى  تداول 2300 طن بضائع  عامة ومتنوعةو 160 شاحنة  بضائع و يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي  سينا  وبريدج وايلة .

 و يستعد ميناء السويس لاستقبال السفينة sea wave1 وعلي متنها 425 سيارة بوزن 850 طن قادمة من جدة  وتغادر الميناء  السفينة PROJECT - A وعلي متنها 5200 طن دقيق تصدير الي اليمن .  


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر  2100 راكبا بموانيها .
 

الجريدة الورقية