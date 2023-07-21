تداول 18 ألف طن بضائع متنوعة بموانىء البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الجمعة أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة و573 شاحنة بضائع و 600 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 251 شاحنة بضائع و 571 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع عامةومتنوعة و 322 شاحنة بضائع و 29 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينتين امل والقاهرة و تغادر الميناء السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 و استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 وغادرت الميناء ثلاث سفن وهي القاهرة وامل و CHIOS VICTORY .

كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 2300 طن بضائع عامة ومتنوعةو 160 شاحنة بضائع و يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي سينا وبريدج وايلة .

و يستعد ميناء السويس لاستقبال السفينة sea wave1 وعلي متنها 425 سيارة بوزن 850 طن قادمة من جدة وتغادر الميناء السفينة PROJECT - A وعلي متنها 5200 طن دقيق تصدير الي اليمن .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2100 راكبا بموانيها .

