نصائح مهمة للحماية من الأمراض أثناء الموجة الحارة.. فيديو

وجه الدكتور مجدي بدران، عضو جمعية الحساسية والمناعة، نصائح مهمة للتعامل مع الموجة الحارة لعدم الإصابة بأمراض الصيف.

وأكد بدران، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، ضرورة شرب المياه خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تناول الخضراوات مثل الكوسة والخيار والفواكه مثل البطيخ والشمام لاحتوائها على مياه كثيرة.

ونصح بممارسة الرياضة خلال فصل الصيف لأن هذا الأمر يجعل الجسم يتأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا ضرورة التهوية الجيدة في المنزل مثل تشغيل المراوح وفتح النوافذ لتجديد الهواء.

كما نصح بارتداء الملابس البيضاء الواسعة القطنية، مع تغيير الملابس مرات عدة في اليوم، بالإضافة إلى الاستحمام والنوم في أبرد مكان بالمنزل وعلاج الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن المدخنين يجيب أن يقللوا استهلاكهم للتبغ لأنه يؤدي إلى زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ويمثل عازلًا حراريًا يحبس الحرارة في كوكب الأرض.

وشدد على ضرورة التوجه إلى زراعة الخضرة والأشجار لتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو.

نصائح للتعامل مع الموجة الحارة:

اشرب الكثير من السوائل: الماء هو أهم شيء يمكنك فعله للحفاظ على برودة جسمك خلال الموجة الحارة، اشرب الكثير من الماء طوال اليوم، حتى لو لم تشعر بالعطش.

تجنب الأنشطة الشاقة في الهواء الطلق: إذا كان بإمكانك تجنب الأنشطة الشاقة في الهواء الطلق خلال ساعات النهار الحارة، إذا كان عليك الخروج فحاول البقاء في الظل قدر الإمكان.

ارتدِ ملابس خفيفة فضفاضة: تجنب ارتداء الملابس الثقيلة والضيقة؛ لأنها يمكن أن تمنع جسمك من التنفس، ارتدِ ملابس خفيفة فضفاضة من القطن أو الكتان.

استخدم مروحة أو مكيف هواء: إذا كان لديك مروحة أو مكيف هواء فاستخدمه لتبريد جسمك.

خذ حمام بارد أو دش: إذا كنت تشعر بالحرارة فخذ حمامًا باردًا أو دشًا، سيساعد ذلك على تبريد جسمك.

احصل على قسط كافٍ من الراحة: يحتاج جسمك إلى الراحة للتعامل مع الحرارة، خذ قسطًا كافٍ من الراحة خلال الموجة الحارة.

راقب كبار السن والأطفال: كبار السن والأطفال أكثر عرضة للخطر من موجات الحر، راقبهم عن كثب خلال الموجة الحارة وقدم لهم الدعم اللازم.