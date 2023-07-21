منتخب ناشئات التنس يتأهل إلى كأس العالم  بعد الفوز على تونس

للمرة الثالثة على التوالي..

تأهل منتخب مصر لناشئات التنس بجدارة الى كأس العالم للناشئات تحت 16 عاما وذلك للمرة الثالثة على التوالى.

وحجزت بنات مصر جنى صلاح وكارينا محمد وجيان إبراهيم بقيادة المدرب عمر هدايت بطاقة التأهل إثر التغلب بجدارة على تونس 3 / صفر فى ثالث مواجهات منتخبنا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للناشئين والناشئات والمقامة حاليا بملاعب نادى الأمن المركزى.

ويتبقى للفريق مباراة واحدة غدا إمام الجزائر فى ختام التصفيات لتحديد المركزين الأول والثاني ولن تؤثر نتيجتها على التأهل حيث يصعد إلى كأس العالم الأول والثانى من تلك التصفيات.

وأشاد مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة الكابتن إسماعيل الشافعى بالإنجاز الجديد الذى تحقق وبالمستوى المتميز للاعبات المصريات خلال مشوار التصفيات.

فى الوقت ذاته اقترب منتخب الناشئين من التأهل إلى كأس العالم بعد الفوز فى مباراته الرابعة على الجزائر بنتيجة 3/ صفر

ويلعب منتخبنا المكون من كريم مبروك ومحمد ناصر وإياد عزت بقيادة المدرب محمد موسى مباراته الأخيرة غدا إمام نظيره المغربى فى ختام التصفيات الأفريقية ويتأهل الفائز منهما إلى كأس العالم.