المواقف العشوائية أزمة تبحث عن حل فى مدينة دشنا بقنا

يعانى مركز ومدينة دشنا التابع لمحافظة قنا من انتشار للمواقف العشوائية على طريق مصر أسوان السريع، خاصة أمام مركز شرطة دشنا، اضافتا لوجود عشرات المزلقانات العشوائية الغير شرعية قاطعة شريط السكك الحديدية، مسببه حوادث تكاد تكون شبه يومية، ومخلفه ورئها عشرات الضحايا ومئات المصابين سنوياً، الأزمة لا تقف عند هذا الحد بل وصل الأمر إلى إقامة أسواق عشوائية على مزلقان السكة الحديد الملاصق لمركز شرطة دشنا، وهو فى الأساس كوبرى مخصص لعبور المارة من وإلى الجهة الغربية والشرقية للمدينة .

يقول عبد الهادي عبد المجيد، مزارع من أهالى مركز دشنا، الطريق الرئيسى لمدينة دشنا المسمى بطريق مصر أسوان، الرابط بين المدينة بالقرى والنجوع التابعة لها من جهة، ويربطها بباقى مراكز ومحافظات الجمهورية من جهة أخرى، يواجه أزمة مرورية كبيرة بسبب المواقف العشوائية التى تتخذ من جنباته موقفا لها، اضافتا للمزلقانات العشوائية الواقعة عليه، وهو ما سبب حالة من التكدث المرورى على مدار الساعة.

وأوضح عبد المجيد، ان مدينة دشنا وهى عاصمة للمركز ومقصد لجميع أبناء القرى التابعة له، تشهد حالة من التخبط المرورى فى شوارعها، خاصة الرئيسية منها، بسبب ما اسماه الغياب المرورى بشوارع المركز خاصة طريق مصر اسوان الذى يعد طريق سريع عابر للمحافظات.

وذكر عادل عويس موظف، ان مركز دشنا يعانى من وجود عشرات المزلقانات العشوائية الموجودة على طول شريط السكك الحديدية أمام كل تجمع سكانى ومدخل لقرية ونجع وعزبة ، وهو ما نتج عنه حوادث تكاد تكون تقع بشكل يومى، راح ضحيتها العديد من المواطنين وخلفت العشرات من الإصابات الكبيرة المزمنه التى لا تقل عن فقد أحد أعضاء الجسم للمصاب .

مضيفاً ان هناك حملات يتم شنها بين الحين والآخر لاغلاق بعض تلك المزلقانات من خلال وضع عدداً من الفلنكات الحديدية فى محاولة لمنع مرور السيارات والدراجات البخارية إلى أن تلك الحلول لا تدم طويلاً ويتم التخلص منها وتعود الأمور كما هى، كما أن تلك الموانع لا تمنع مرور المواطنين من خلالها وهو الأساس .

وأوضح محمد على عبد الصادق، من أهالى المدينة، ان مشكله المزلقانات العشوائية التى يتسم بها مركز دشنا تحتاج لحلول جذرية، وذلك من خلال إعادة فتح وتأهيل وتوسعه الطريق الواقع فى الجهة الغربية من شريط السكة الحديد، وربطها بكبارى علوية تسهل الحركة من الشرق وإلى الغرب، أعلى شريط السكك الحديدية، وتكون بديلاً عن المزلقانات العشوائية التى يلجى إليها المواطنين فى التنقل.