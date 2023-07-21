الأسواق العشوائية تخنق الشوارع وتعطل حركة السير بالفيوم

تنتشر ظاهرة الأسواق العشوائية في عدد من مناطق مدينة الفيوم من خلال تحديد يوم للسوق فى كل منطقة وهو مايتسبب في إغلاق تام للشوارع كافة.

ومع مراعاة الأجهزة التنفيذية البعد الاجتماعي للبائعين باعتبار الأسواق مصدر رزق لهم، ولكن يجب أن لا يتعارض ذلك مع راحة المواطنين المقيمين بجوار هذه الأسواق.

ويتصدر يومي الثلاثاء والجمعة المشهد العشوائي في مدينة الفيوم، فتارة يقولون أن يوم الثلاثاء هو سوق الفيوم الأسبوعي وتمتليء الشوارع بالباعة بالرغم من وجود سوق الثلاثاء في منطقة العزب بعيدًا عن المدينة وخارج الطريق الدائري بحوالي 5 كيلو مترات، وتارة أخرى يقول البعض أن سوق الجمعه هو سوق المدينة مما يتسبب في حدوث تجمعات للباعة الجائلين في عدد من المناطق، مما يفسد على المواطنين يوم الراحة الأسبوعية، وبسبب الأسواق العشوائية تقوم سيارات الأجرة بتحويل خطوط السير إلى شوارع أخرى أقل ازدحامًا للهروب من تجمعات الباعة والتجار، بالإضافة إلى التعدي على الأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة من قبل الباعة الجائلين، بوضع رفوف وطاولات عرض للبضائع، بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها من دون ترخيص مما يجعل المواطنين مضطرين إلى السير على الطريق المخصص للمركبات.

وتعد مناطق السلخانة والشيخ حسن والبارودية والمنطقة الصناعية ومنشأة عبدالله من أكبر الأسواق العشوائية والتي تسبب عائقًا أمام حركة السيارات والمارة، باعتبار تلك المناطق مداخل لمدينة الفيوم على الطريق الدائري، فمثلًا يتسبب السوق الشعبي بمنطقة السلخانة في إغلاق مدخل الطريق الدائري ومستشفى حميات الفيوم، وكذلك السوق اليومي أمام المنطقة الصناعية التي تضم ورش إصلاح وصيانة السيارات، ومدخل الحديقة الدولية بالمدينة والتي تعد متنفسًا للمواطنين.

ولا يختلف الأمر كثيرًا في المدن بمراكز أبشواي وسنورس وطامية وأصبحت الأسواق العشوائية على "مزاج" التجار من دون مراعاة حرم الطرق والشوارع مما جعل التحرك فى الشوارع الرئيسية بالمدن أصبح صعبًا جدًا، بسبب الباعة الجائلين المنتشرين على الطرق كافة وجلوسهم فى حرم الطريق والذي يتسبب فى ازدحام الطرق، في ظل فوضي انتشار مركبات التوكتوك وكذلك تزايد أعداده بشكل غير طبيعي سنويا وارتباطه بتلك الأسواق، مما يتسبب فى فوضي بالشوارع وحالة من الاختناق المرورى يوميًا، ووصل الأمر إلى مطالبة المدارس للطلاب بالغياب خلال يوم السوق لعدم تمكنهم من الوصول إلى المدرسة وكذلك بسبب المشكلات وحوادث التحرش التي تحدث خلال ذهاب الطالبات إلى المدارس.

الأسواق الأسبوعية بالقرى والمدن "كابوس" قائدي المركبات والمارة:

وفي مركز إطسا يعد سوق الخميس الأسبوعي كابوسًا لقائدي السيارات الذين يضطرون إلى استخدام طرق بديلة تبعد عشرات الكيلومترات تجنبًا للزحام في شوارع المدينة ويسلكون طرق حجز دفنو ومنشاة حلفا والقيلمون، وهذا ما يمثل خطورة على سيارات الإسعاف والتى تواجه مشكلة التأخر عن الوصول إلى المستشفى بسبب أنه لا بد أن يمر من الطريق الرئيسي الذي يعقد به السوق وهو الوحيد المؤدي إلى مستشفى إطسا المركزي ولكن مع كثرة الباعة فى هذا اليوم ووجود أهالى من القرى المجاورة للمدينة يكون الازدحام كثيفًا جدًا فى وضع سيئ بيئيًا وصحيًا، ويكمن الحل فى إنشاء مجمعات أسواق تحتضن كل الباعة، وإلغاء فكرة الأسواق الأسبوعية فى المدن، وكذلك فى كل وحدة محلية فى القرى لعدم ذهاب أهالى القرى إلى المدن للتسوق، وضرورة نقل المصالح الحكومية إلى المناطق الجديدة لفتح المحاور المرورية أمام حركة السيارات والمواطنين.

وهناك مسئولية كبيرة على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى والمراكز والأحياء من خلال الاهتمام بتنظيم الأسواق وإقامتها في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية، وأهمية تحديد مساحة البيع والشراء بكل سويقة والتشديد على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام بها، كحل جزئي واجب التطبيق لحين إيجاد أماكن بديلة لإقامة أسواق حضارية عليها، ودراسة المقترحات العديدة التي تم طرحها بهدف تنظيم تلك الأسواق والتيسير على المواطنين، وذلك على غرار سوق الغرق العمومي بمركز إطسا والذي تم إنشاؤه ضمن مبادرة حياة كريمة خلال الفترة الماضية.