توريد 535.7 ألف طن قمح لصوامع وشون محافظة الشرقية

قالت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٥٦ طنًا و٧٤٥ كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٧٥٠ طنًا و٥٦٠ كيلو قمح.

وأكدت وكيلة وزارة التموين بأنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطًا بالتبن أو الحبوب، أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف، بأنواعه كافة أو حيازته بقصد الاستخدام.

ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة، لهذا الغرض من العاملين منعًا لحدوث فاقد، موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم التيسيرات كافة لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.