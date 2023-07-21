التعدى على حرم الطريق.. إزالة 32 حالة إشغالات بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، حملاتها المُكثفة لإزالة المخالفات والإشغالات، ومتابعة الحالة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية، لإزالة أشكال التعديات كافة على حرم الطريق العام والتصدي بكل حسم، وتطبيق القانون على المخالفين، والقضاء على المظاهر العشوائية، وتسهيل حركة المرور، وفي هذا السياق، قال الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة الحالة العامة للأسواق والمحلات التجارية بالمركز.

وأسفرت الحملة المكبرة بسمالوط عن تحرير ٢٥ مخالفة متنوعة، إلى جانب رفع المخالفات والإشغالات كافة على أرصفة الكوبرى القديم، وفتح الطريق أمام المواطنين، وفى مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، أكد الدكتور محمد حلمى، رئيس المركز، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بشوارع المدينة (الجمهورية، السلام، ميدان المحطة، طه حسين).

وأسفرت الحملة المكبرة عن ضبط ٧ مخالفات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مشيرًا رئيس المركز إلى استمرار تنفيذ حملاتها الدورية والتفتيشية، والتعامل الفوري حيال المخالفين، لعودة الانضباط للشارع المنياوى.