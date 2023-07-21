انطلاق فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد الصالحية الجديدة

أعلن الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، انطلاق فعاليات القافلة الدعوية الكبرى اليوم الجمعة، بمساجد مدينة الصالحية الجديدة والمقامة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف.

وأوضح أن القافلة تضم بين أعضائها الدكتور شعبان كفافي، العميد السابق لكلية اللغة العربية بالزقازيق، والدكتور أحمد محمد بيومي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقرين، والدكتور عبد الغفار عبدالستار عبدالبديع، أستاذ ورئيس قسم الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر، والدكتور محمود رشاد السيد، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية الدعوة بجامعة الأزهر.

وأشار الدكتور محمد حامد، وكيل مديرية الأوقاف، إلى أن فعاليات القافلة الدعوية بخلاف صلاة الجمعة، شملت تنفيذ عددًا من الأنشطة الدعوية الأخرى كمقرأة الجمهور، ومقرأة الأئمة، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب.

ولفت أن انطلاق القافلة الدعوية يأتي فى إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف، بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، وتنمية روح الإنتماء الوطني التي دعا إليها ديننا الحنيف.