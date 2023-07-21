انفجار دمر الطرق وقذف السيارات في جنوب إفريقيا (فيديو)

تسبب انفجار غاز أدى إلى قطع طريق مزدحم فى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا وقذف عدة سيارات إلى الأعلى وقلبها.

وأظهرت لقطات نشرتها قناة “العربية” اليوم الجمعة، شقوقًا وثقوبًا ضخمة في الطريق وسيارات تتساقط على طول شارع بري في العاصمة الجنوب إفريقية.

وقال مسؤولون إنه لم يبلغ عن أي وفيات، ولكن جرى نقل 9 أشخاص إلى المستشفى لإصابات طفيفة ومتوسطة، وجرى إجلاء أشخاص آخرين من المنطقة بسبب مخاوف من وقوع انفجار ثان.

المباني مهددة بخطر الانهيار

قال بانيازا ليسوفي، رئيس وزراء مقاطعة جوتنغ التي تقع بجوهانسبرج، إن المباني في خطر الانهيار والأضرار جسيمة، موضحًا أن 23 سيارة انقلبت جراء الانفجار.

بينما يُشتبه في أن الغاز هو سبب الانفجار، ليس من الواضح ما إذا كان ناتجًا عن تسرب في أنابيب تحت الأرض بالمدينة أو من مصدر آخر غير محدد. تم استدعاء العديد من الخبراء لتحديد سبب الانفجار.

تواصل القوات الأمنية وفرق الطوارئ في جنوب إفريقيا، تمشيط مكان انفجار أنابيب الغاز في العاصمة جوهانسبرج.

قالت شركة إيجولى للغاز، إن الانفجار الذى تسبب في تصدع مدرج المطار وانقلاب المركبات، بما في ذلك سيارات الأجرة الصغيرة "ناجما عن خط أنابيب غاز أو تسرب".

وأضافت أن شبكة الشركة لن تشهد خسارة في الضغط، مما يشير إلي أن خطوط أنابيب الغاز سليمة، مؤكدًا بأن المنطقة تلقى الغاز دون انقطاع.

قالت بانيازا ليسوفى، رئيس وزراء مقاطعة غونتغ، إنها معجزة لعدم حدوث وفيات، موضحة أن تحقيقات حتى الآن لم يكشف عن سبب الأنفجار، مشيرة إلي أن الوضع تحت السيطرة، والخبراء سيحصلون على الرؤية الكاملة وينصحوننا، والضرر واسع النطاق إنه وضع سئ لقد كان وقت الذروة.

نشرت جنوب إفريقيا الجيش في أربع مقاطعات، بعد اشتعال النيران في 21 شاحنة تحمل بضائع في أجزاء مختلفة من البلاد في غضون خمسة أيام.

وفي حالات عديدة ، أجبر مسلحون السائقين على الخروج من سياراتهم، قبل إشعال النار في الشاحنات وسط الطرق الرئيسية.

قال سائق الشاحنة نكوشونا ناتال ، من كوازولو، الذي ينقل الوقود إلى محطات تعبئة مختلفة في البلاد ، إنه شعر بالارتياح.