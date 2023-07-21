إزالة ١١٣ حالة تعدِِ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تنظيم حملات لمكثفة لإزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فى إطار التكليفات المشددة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ ٢١ بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ففي مركز المنيا، تم إزالة ١٤ حالة تعدِِ على أراض زراعية وبدون ترخيص بقرى ، البرجاية ، وتله ، ونزلة حسين ، ودمشير، وفك شدة خشبية بحى شمال المدينة، إلى جانب رصد حالتى تعدِِ الأولى فى قرية المطاهرة البحرية ، والثانية بقرية بنى مهدى.

وفى مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، تم إزالة ١٩ حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها ٨ حالات بقرية ميانة ، و٦ حالات بقرية طنبدى ، و٥ حالات بقرية آبا، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة ١١ حالة تعدِِ على أرض زراعية ، و البناء بدون ترخيص خارج الحيز العمرانى منها، ٨ حالات تعدِِ على ارض زراعية ، و٣ حالات تعدِِ على أراضى أملاك دولة.

وفى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، تم إزالة ١٩ حالة تعدِِ بالبناء على أرض زراعية وبدون ترخيص منها، ١٤ حالة تعدِِ بقرية قلوصنا ، و٥ حالات تعدِِ بأحياء شمال وجنوب المدينة، فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، من إزالة ١٤ حالة تعد بقرية بنى موسى.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، ٣٣ حالة تعدِِ منها ٣ حالات بقرية أبو جرج ، وحالتان بقرية الحسينية ، و١٥ حالة بقريتى أشروبه وصندفا ، و١٣ حالة تعدِِ بأحياء المدينة.