500 كيلو دقيق مجهول المصدر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عدد من القضايا التموينية أبرزها ضبط مسؤول عن مخبز - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وعثر بداخل المخبز على كمية من المواد الغذائية وزنت "500 كيلو جرام دقيق" مجهولة المصدر وغير مسحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها لتحقيق الأرباح غير المشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك محل لتجارة الجملة - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) وعثــر داخـــل المحـــل علـــى كميــة مــــن السجائـــر بإجمالي 2000 علبة سجائر" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وذلك للبيع بالسوق السوداء لتحقيق الأرباح غير المشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (صاحب محل سجائر "من دون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى)، وذلك لحيازته كمية كبيرة من السجائر بإجمالى 1245 علبة سجائر أنواع مختلفة، مجهولة المصدر ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وذلك لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق الأرباح غير المشروعة.