مشاجرة عنيفة على الهواء في لبنان على طريقة شوبير والطيب (فيديو)

دخل الوزير اللبناني السابق وئام وهاب، في مشادة كلامية تتطورت إلى مشاجرة بالأيدي مع الإعلامي سيمون أبو فاضل على الهواء مباشرة، في مشاجرة تعيد للأذهان مشاجرة الكابتن أحمد شوبير والمعلق الرياضي أحمد الطيب.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة " MTV" اليوم الجمعة، اشتعال معركة بين الطرفين وعلقت الصفحة الرسمية للقناة على تويتر قائلة: "شهد استديو صار الوقت عراكاً بالأيدي بين رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب والصحفي سيمون أبو فاضل".

وحدث في بداية الفيديو تلاسن بين أبو فاضل ووهاب الذي رمى كوب ماء كان أمامه على أبو فاضل قبل احتدام الموقف وتحوله لعراك بالأيدي، ما أدى إلى تدخل الجمهور الذي كان يشاهد الحلقة من الاستوديو لفض الاشتباك.

مشاجرة أحمد شوبير وأحمد الطيب

وشهدت الإعلام المصري واقعة مماثلة في 2016 إذ وقعت مشاجرة عنيفة بين الإعلامي أحمد شوبير، والمعلق الرياضي أحمد الطيب، في برنامج الإعلامي وائل الإبراشي "العاشرة مساء".

وألقى شوبير المياه على وجه الطيب الذي تحدث عن أشياء تخص أسرته، وذهب لضربه، ما جعل الطيب يرد عليه برش المياه، وتبادلا اللكمات.