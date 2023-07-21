الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد طالبان بسبب حرمان الفتيات من التعليم

فرض المجلس الأوروبي، أمس الخميس، عقوبات جديدة على عدد من كبار المسؤولين في حكومة طالبان، بسبب تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وغير ذلك من الانتهاكات في العديد من الدول، بما في ذلك أفغانستان، بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان.

وأصدر المجلس بيانا قال فيه إنه فرض عقوبات على رئيس المحكمة العليا لطالبان، عبد الحكيم حقاني، ووزير العدل عبد الحكيم شرعي، ووزير التربية والتعليم بالإنابة لطالبان مولوي حبيب الله آغا، لدورهم في حرمان الفتيات من التعليم والحقوق المتساوية مع الرجال، وفق ما نقلته وكالة "باختر" الأفغانية.

كما جاء في بيان المجلس أنه "وضع 18 فردًا من بينهم أعضاء في حركة طالبان وخمسة كيانات تحت عقوبات بسبب مسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وأوكرانيا وروسيا.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه في البلدان المذكورة، يتعرض المدنيون بشكل منهجي للعنف الجنسي، وأن الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات يستخدمون القيود كأداة لبث الرعب.

وكان تقرير صارد عن الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان الصادر، يوم الاثنين، كشف أن حكومة طالبان شددت القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان في الأشهر الأخيرة، خاصة فيما يتعلق باستمرارهن في التعليم والوظائف الأخرى.

أسوأ جريمة ضد حقوق الإنسان

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد صرحت أمس الخميس بأن الاتحاد الأوروبي سيصدر عقوبات جديدة ضد مسؤولين بجماعة طالبان الحاكمة في أفغانستان.

وقالت بيربوك اليوم على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن المتأثرين بذلك هم وزراء مسؤولون عن عدم السماح لنساء وفيتات بالذهاب إلى المدارس أو الخروج من المنازل.

وأضافت الوزيرة الألمانية أن ذلك يعد أسوأ جريمة ضد حقوق الإنسان، وأكدت أنه لا يمكن للعالم قبول ذلك والوقوف مكتوف الأيدي.

يشار إلى أن جماعة طالبان أغلقت مدارس الفتيات ابتداء من الصف السابع، وذلك منذ توليها زمام السلطة من جديد في أفغانستان في أغسطس عام 2021.

وعلى الرغم من الوعود الأولية بحكم أكثر اعتدالا، فرضت طالبان إجراءات قاسية منذ الاستيلاء على السلطة بأفغانستان في أغسطس عام 2021. منعت الحركة النساء من دخول الأماكن العامة، كالحدائق والصالات الرياضية، وقمعت الحريات الإعلامية.

وأثارت الإجراءات ضجة دولية، ما زاد من عزلة كابول في وقت ينهار فيه اقتصادها بينما تشهد أزمة إنسانية.

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