ندوة دينية عن العام الهجري الجديد بمركز شباب المنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا، تنفيذ مركز شباب الرحمانية، تنفيذ ندوة دينية عن الاحتفال بالعام الهجري الجديد، وشارك بالندوة رواد وطلائع المركز.

وحاضر الندوة الشيخ نتعي عبدالكريم "إمام وخطيب ومدرس" بالأوقاف، وذلك ضمن خطة نشاط المركز عن شهر يوليو الحالي، وتحدث خلال الندوة عن معني الهجرة، الأسباب التى أدت إلى الهجرة، كيفية الإستعداد لها،الوسائل المستخدمة فيها، رد الآمانات إلى أصحابها، الدور الفدائي لسيدنا علي كرم الله وجهه ونومه في فراش الرسول" صلي الله عليه وسلم"، الصحبة الصالحة ودورها في بث الطمأنينة و الدعم المادي المعنوي اثناء الهجرة المباركة.

والمؤاخاة بين الأوس والخزرج بالمدينة عقب الهجرة، والوصول إلى المدينة المنورة، الاستقبال الحافل من أهل المدينة للرسول "صل الله عليه وسلم" وصحبه الكريم، بناء مسجد قباء، نشر الدعوة والدين الإسلامي في المدينة و كافة ربوع البلاد. تم التنفيذ بحضور مدير المركز، مشرف النشاط، العاملين بمركز شباب الرحمانية .

وفي سياق متصل شهد مركز شباب ميانة، التابع لإدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال المنيا، ندوة دينية عن العام الهجرى الجديد، بمشاركة طلائع ورواد المركز، وبحضور مدير المركز ومشرف النشاط والمحاضر من إدارة اوقاف مغاغة

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وتحت إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة، متابعة وإشراف عبدالرحمن فوزي العربي مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.