الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السودان.. ضربات متتالية واشتباكات برية تشهدها مدينة الأُبيض

السودان
السودان

نفذ الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، اليوم الجمعة، ضربات متتالية على تمركزات قوات الدعم السريع غرب وجنوب مدينة الأُبيض بولاية شمال كردفان، فيما ردت قوات الدعم السريع بمضاداتها الأرضية.

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وتعد الغارات هي الثانية على مواقع للدعم السريع في محيط مدينة الأبيض التي شهدت اشتباكات وقصفا متبادلا أمس الخميس أدى لسقوط قذائف في عدد من الأحياء السكنية وتسجيل إصابات وسط المدنيين، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

كذلك حلق الطيران الاستطلاعي اليوم في مدينة أم درمان مع تجدد القصف باتجاه تجمعات الدعم السريع في بحري.

وكان طيران الجيش قد نفذ غارات جوية مساء أمس على عدد من تمركزات الدعم السريع في بحري والخرطوم ومنطقة شرق النيل.

وفي وقت سابق، وجه المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، نداء عاجلا للمجتمع الدولي بشأن السودان، محذرا من أنه "يجب مضاعفة الجهود الدولية لضمان ألا يتحول الصراع في السودان إلى حرب أهلية وحشية لا نهاية لها، ذات عواقب وخيمة على المنطقة".

وشدد غريفيث على أن "معاناة السودان لن تنتهي إلا بعد انتهاء القتال"، موضحا أنه "مع دخول النزاع هناك شهره الرابع، تزداد صعوبة الوصول إلى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة".

 

حرب السودان

يذكر أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل الفائت. وتوصل الطرفان لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أميركية.

غير أن المفاوضات التي جرت في جدة تم تعليقها الشهر الماضي بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة.

وتتركز المعارك في العاصمة الخرطوم وضواحيها وإقليم دارفور غرب البلاد، حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليوناً.

فيما أسفر النزاع حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقل، وتشريد أكثر من 3 ملايين.

 

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