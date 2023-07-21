مصرع شخص وإصابة 8 فى انقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين في انقلاب سيارة على طريق «سفاجا - الغردقة» جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى ونقل الجثة لمشرحة مستشفى سفاجا المركزي.

وكان مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات البحر الأحمر، بانقلاب سيارة في منطقة كريازي شمال مدينة سفاجا، وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، والدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي وتحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وكشف مصدر طبي بمستشفى سفاجا المركزي، أن سائق السيارة ويدعى «محمد. ش»، لقي مصرعه فور وصوله المستشفى ولم تنجح محاولات إنقاذه، كما أصيب 8 آخرين بإصابات متنوعة بين كسور وجروح وسحجات خفيفة ومتوسطة، وتم عمل الإسعافات الأولية وغادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.