صلاة الجمعة من الجامع الأزهر والخطبة عن الهجرة (بث مباشر)

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ومن المقرر أن يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الأخذ بالأسباب فى الهجرة النبوية المشرفة"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف.

خطبة الجمعة لا تتخطى 15 دقيقة

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن خطبة الجمعة على 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.