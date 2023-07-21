الجمعة 21 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

صلاة الجمعة من الجامع الأزهر والخطبة عن الهجرة (بث مباشر)

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة، تقدم لكم بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر بمحافظة القاهرة، نقلا عن التلفزيون المصري.

txt

10 أدعية مستحبة يوم الجمعة

ومن المقرر أن يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الأخذ بالأسباب فى الهجرة النبوية المشرفة"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف.

خطبة الجمعة لا تتخطى 15 دقيقة

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن خطبة الجمعة على 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

مواد متعلقة

أكثر من تريليون جنيه حجم الاستثمارات فى موازنة "2023 - 2024"

مفتي الجمهورية يوضح حكم رد الهدية

مصطفى حجاج يعلن موعد أغنية الجديدة

الإفتاء تحذر من أكل أموال الناس بالباطل

البابا تواضروس من الفاتيكان: اخترنا المحبة حتى لو كنا نسير عكس تيار العالم الطامع

قضوا على الأحياء واستهدفوا الأموات.. الاحتلال يقصف مقابر غزة (صور)

الشيخ‭ ‬‮«‬جاد‭ ‬الحق‮» .. ‬الفقيه‭ ‬الزاهد

زيادة أعداد الفرق الطبية المتخصصة لتقديم خدمات الدعم النفسي للقادمين من السودان

الجريدة الورقية