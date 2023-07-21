أردني يشعل النار في محطة بنزين ثم يهرب بسيارته (فيديو)

أشعل شاب أردني النار في مركبته لحظة تزوده بالوقود في محطة بنزين بمحافظة الزرقاء، ما تسبب في إشعال حريق كاد أن يسببب كارثة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الجمعة، أقدام شاب على إشعال النار بمادة البنزين في محطة بنزين أثناء تزويد سيارته بالوقود ليتفاجأ باشتعال النيران بطريقة كبيرة فأخذ سيارته ولاذ بالهرب.

فيما هرع المتواجدون في المكان لإخماد الحريق وإبعاد المركبة من المكان قبل أن تتسبب بكارثة لا تحمد عقباها.

نصائح لعدم إشعال الحرائق في محطة بنزين

لا تدخن أبدًا في محطة بنزين: حتى مجرد شرارة صغيرة يمكن أن تسبب انفجارًا.

لا تستخدم أبدًا هاتفك الخلوي في محطة بنزين: يمكن أن تنتج الهواتف المحمولة شرارات صغيرة يمكن أن تسبب انفجارًا.

لا تملأ أبدًا خزان الوقود الخاص بك بالكامل. يجب ترك بعض المساحة لتوسيع الوقود حيث يسخن.

لا تقف أبدًا بالقرب من السيارة أثناء تزويدها بالوقود: اذهب إلى مسافة آمنة بعد الانتهاء من التزود بالوقود.

لا تسكب أبدًا الوقود على الأرض: يمكن أن يتسرب الوقود إلى المجاري ويسبب حريقًا.

لا تترك أبدًا المحرك يعمل أثناء تزويد السيارة بالوقود: يمكن أن تنتج أبخرة الوقود انفجارًا.

كن على دراية بأي مصادر محتملة للاشتعال في محطة البنزين، وتجنب الوقوف بالقرب من العناصر التي يمكن أن تشتعل بسهولة ، مثل السيارات التي تحتوي على محرك يعمل أو أعمدة الإنارة.

نصائح للتعامل مع حريق محطة بنزين

اهرب على الفور: إذا رأيت حريقًا في محطة بنزين، فإن أفضل شيء يمكنك فعله هو الهروب على الفور. لا تحاول أبدًا إخماد الحريق بنفسك.

اتصل بالطوارئ: بمجرد أن تكون في مكان آمن ، اتصل بالطوارئ وابلغ عن الحريق.

ابق بعيدًا عن المنطقة: حتى بعد إخماد الحريق ، من المهم البقاء بعيدًا عن المنطقة. يمكن أن تستمر أبخرة الوقود في الاشتعال لعدة ساعات بعد الحريق.

كن على دراية بمخاطر الانفجار: يمكن أن تسبب أبخرة الوقود انفجارًا، لذلك من المهم أن تكون على دراية بمخاطر ذلك، وإذا سمعت صوت انفجار، قف على الفور على الأرض وغطِ رأسك بيديك.

لا تحاول أبدًا إخماد حريق محطة بنزين بنفسك: حرائق محطات البنزين خطيرة للغاية ولا ينبغي محاولة إخمادها بنفسك. اترك الأمر للخبراء.