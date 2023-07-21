"الوفد" يرصد آخر إنجازات المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" بالشرقية

الإنتهاء من ٩٤٩ مشروعاً بنسبة تنفيذ ٧٩٪

تعتبر مبادرة حياه كريمة من أهم المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، وذلك من أجل تكريم الإنسان، وحفظ كرامته، وحقه في العيش الكريم داخل دولته بالجمهورية الجديدة.

يقول المحاسب محمد عبد العال، رئيس مركز ومدينة الحسينية، في تصريحات خاصة للوفد والتي انطلقت فيها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية في محافظة الشرقية: مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف التصدي للفقر المتعدد الأبعاد، وتوفير حياة كريمة تقوم على تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم، والاستثمار في تنمية الانسان، وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

وأوضح عبد العال، أن قرى مركز الحسينية مُدرجة في المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة بمحافظة الشرقية، والبالغ عددها 41 قرية و740 تابع وعزبة، لافتاً إلى أن عدد المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بنطاق مركز الحسينية بلغ ٩٤٩ مشروعاً بنسبة تنفيذ ٧٩٪، وذلك من خلال التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة، وذلك لتنفيذ المشروعات التي تشهدها قرى المركز، من أجل تحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، والعمل بروح الفريق، وتعاون كافة الجهات المعنية، لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لصالح أهالي وأبناء المحافظة.

وذكر رئيس مركز ومدينة الحسينية، أنه تم الإنتهاء من إنشاء ١٠ مجمعات حكومية تضم بنسبة تنفيذ ١٠٠٪، وتنفيذ ١٠ مشروعات ضمن قطاع الإسعاف، مؤكدا بأنه تم الإنتهاء من تنفيذ ٣٧ مشروع ضمن قطاع الشباب والرياضة، و١٥ مشروعا ضمن قطاع الكباري، و ١٠ مشروعات ضمن قطاع المجمعات الزراعية بنسبة ١٠٠٪، و٤ مشروعات ضمن قطاع نقاط الشرطة، كما تم الإنتهاء من أعمال إنشاء مشروع المواقف بنسبة ١٠٠٪.

ونوه إلى أنه تم الإنتهاء من ٨٥ مشروع ضمن قطاع الصرف الصحي من إجمالي ١٨٣ مشروعا، وأنه جاري العمل على تنفيذ ٩٨ مشروعاً بنسبة ٨٩٪، وتنفيذ ٩٥ مشروعا ضمن قطاع مياه الشرب من إجمالي ١٠٢ مشروعا، وجاري الإنتهاء من أعمال تنفيذ ٧ مشروعات أخري بنسبة تنفيذ ٩٩٪.

وأشار إلى إن المبادرة تشمل ٦١ مشروع ضمن قطاع الصحة؛ تم الانتهاء من تنفيذ ٤١ مشروع منها، وجاري العمل على تنفيذ ٢١ مشروع آخر بنسبة تنفيذ ٩٧٪، وتم الإنتهاء من تنفيذ ٢٥ مشروع بقطاع تبطين الترع من إجمالي ٣٦ مشروع، وجاري تنفيذ ١١ مشروعا آخرين بنسبة ٨٥٪، موضحا بأن هناك ١٠٧ مشروعات ضمن قطاع الأبنية التعليمية لإنشاء ٤٨ مدرسة وتوسعة ٦١٤ فصلا دراسيا، وصيانة ٥٩ مدرسة أخرى، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ ١٠٦ مشروع بإنشاء ٤٧ مدرسة وتوسعة ٦٠٥ فصل دراسي، والإنتهاء من صيانة ٥٩ مدرسة أخرى، وجاري العمل للإنتهاء من إنشاء مدرسة وتوسعة ٩ فصول بنسبة ٩٩٪.

وبالنسبة لقطاع المجمعات السكنية، أشار رئيس مركز ومدينة الحسينية، إلى أن هناك ٧ مشروعات، تم الإنتهاء من تنفيذ ٦ مشروعات، وجاري العمل على تنفيذ مشروع بنسبة تنفيذ ٩٨٪، بالإضافة إلى الإنتهاء من تنفيذ ٩ مشروعات ضمن قطاع الوحدات الإجتماعية، وجاري العمل على تنفيذ مشروع آخر بنسبة ٩٩٪، كما أنه جاري العمل من تنفيذ ٩١ مشروع ضمن قطاع الطرق الداخلية والمحلية.

وبالنسبة لقطاع لمشروعات الغاز، أوضح بأنه تم الإنتهاء من تنفيذ ١٢ شبكة داخلية ضمن مشروع الغاز الطبيعي، وجاري العمل على تنفيذ ٢٢ شبكة بنسبة تنفيذ ٦٩٪، كما تم الإنتهاء من إنشاء وحدتي إطفاء وجاري العمل على تنفيذ وحدتين آخرتين بنسبة تنفيذ ٨٨٪، فضلا عن تنفيذ أعمال مشروع الأسواق بنسبة تنفيذ ٦٤٪.

وبالنسبة لقطاع البريد، تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء ١٣ مكتب بريد، وجاري العمل على تنفيذ مشروعين آخرين بنسبة تنفيذ ٧٤٪، وفي قطاع الكهرباء والإنارة تم الإنتهاء من تنفيذ مشروعين، وجاري العمل على تنفيذ ٨٠ مشروعاً بنسبة تنفيذ ٧١٪، فضلا عن الإنتهاء من تنفيذ ١٢ مشروعا ضمن قطاع الإتصالات وجاري العمل على تنفيذ ٢٩ مشروعاً آخرين بنسبة تنفيذ ٦٧٪.

وأفاد بأنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء ٦٣ مشروعا ضمن قطاع أبراج المحمول، وجاري العمل على تنفيذ ١٣ مشروع بنسبة ٨١٪، مؤكداً أن المبادرة تشمل إقامة ٩٤٩ مشروعا خدميا وتنمويا بنطاق مركز الحسينية، وقد تم الإنتهاء من تنفيذ ٥٥٦ مشروعا وجاري العمل على الإنتهاء من باقي المشروعات بنسبة تنفيذ ٧٩٪.