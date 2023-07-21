تركيب أعمدة إنارة بقرية أبو مناع بمركز دشنا

أجرت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، عملية إحلال وتجديد وتطوير لقطاع الكهرباء في القرية والنجوع التابعة لها، ، وذلك ضمن مبادرةحياة كريمة، لتطوير قرى الريف المصري.

من جهته تابع حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، أعمال تغيير وتركيب أعمدة الإنارة بالقرية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيداً بالجهد المبذول من قبل العاملين، وفقاً للجدول الزمني المحدد وطبقاً للمعايير والمواصفات المطلوبة والعمل على الانتهاء منها في الوقت المحدد.

وأوضح جيلاني، أنه سيتم دعم أعمدة الإنارة بالكشافات والأسلاك وإنارتها للحد من المخاطر، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مشيرا إلى أنه جار استكمال زرع وتركيب باقي الأعمدة والمحولات بقرى الوحدات المحلية، حرصا على سلامة المواطنين والمركبات أثناء السير بالطريق.

وأشار رئيس القرية، إلى انه يتم متابعة أعمال النظافة وتمهيد الشوارع ورش الطرق فى قرى الميات، والجحاريد، والفاوية، التابعة لنطاق الوحدة المحلية لقرية أبو مناع غرب، كما تم رفع المخلفات طريق السلخانة، وفقاً لتوجيهات محافظ قنا، ورئيس مجلس مدينة دشنا.